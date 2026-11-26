Es geht gegen die SG Hochwald Kann Kirchberg nächstem Spitzenteam ein Bein stellen? Sina Ternis 26.11.2026, 17:00 Uhr

i Auch am Samstag müssen sich Selim Denguezli (links), Staff und Auswechselspieler warm anziehen. Wenn sein TuS Kirchberg um 15.30 Uhr die SG Hochwald empfängt, sind Temperaturen nahe der 0-Grad-Marke gemeldet. K.F. Schmitt

Siege sind Lebensqualität. Eigentlich. Denn aus Sicht von Selim Denguezli, Coach des TuS Kirchberg, hat sich durch das 3:2 gegen Eintracht Trier II nicht wirklich viel geändert. Nachlegen will er am Samstag daheim gegen Hochwald trotzdem.

Wer mit Selim Denguezli redet, der merkt schnell, dass den Trainer des TuS Kirchberg nicht allzu viel aus der Ruhe bringen kann. Als seine Mannschaft in der Fußball-Rheinlandliga eine lange Durststrecke durchmachte, war er nicht in Panik oder in überbordenden Aktionismus verfallen, und nachdem sie nun das Heimspiel gegen Eintracht Trier II in der Vorwoche 3:2 gewann, schlägt das Pendel auch nicht in die andere Richtung aus.







Artikel teilen

Artikel teilen