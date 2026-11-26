Siege sind Lebensqualität. Eigentlich. Denn aus Sicht von Selim Denguezli, Coach des TuS Kirchberg, hat sich durch das 3:2 gegen Eintracht Trier II nicht wirklich viel geändert. Nachlegen will er am Samstag daheim gegen Hochwald trotzdem.
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Wer mit Selim Denguezli redet, der merkt schnell, dass den Trainer des TuS Kirchberg nicht allzu viel aus der Ruhe bringen kann. Als seine Mannschaft in der Fußball-Rheinlandliga eine lange Durststrecke durchmachte, war er nicht in Panik oder in überbordenden Aktionismus verfallen, und nachdem sie nun das Heimspiel gegen Eintracht Trier II in der Vorwoche 3:2 gewann, schlägt das Pendel auch nicht in die andere Richtung aus.