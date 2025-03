Es war ein Wechselbad der Gefühle, das Nenad Lazarevic, Coach des Rheinlandliga-Spitzenreiters SG 2000 Mülheim-Kärlich, an der Seitenlinie durchlebte – mit gutem Ausgang für seine Mannschaft. Dank eines Tores von Pascal „Kalle“ Steinmetz in der sechsten Minute der Nachspielzeit gewann sein Team die Partie bei der SG Schneifel mit 4:3 (2:2), hat damit die kleine Misere erst einmal beendet.

Das Wechselbad der Gefühle begann für den Trainer aber keineswegs erst in der Nachspielzeit, schon die 90 Minuten zuvor hatten es in sich. Auf einem schweren Geläuf (Lazarevic: „Manche Schwimmbadwiese ist besser.“) ging es vor allem über Kampf, Einsatz und zweite Bälle. Das alles nahm die SG 2000 an, war von Beginn an fokussiert. „Man hat den Jungs schon beim Warmmachen angemerkt, dass sie die zwei Niederlagen abgehakt haben, dass sie gewinnen wollen“, so der Trainer.

Dessen Team nahm die Bedingungen dann auch gut an, hatte durch Michael Rönz, der nach drei Minuten allein vor Schneifels Schlussmann Niko Lautwein stand, die erste Großchance, „die eigentlich drin sein muss“. Auch in der Folge hatten die Gäste mehr vom Spiel, schafften es immer wieder, sich schnell nach vorne zu kombinieren – und zogen da immer wieder Standards, die der Trainer bereits im Vorfeld als probates Mittel ausgemacht hatte.

Eine dieser Standards führte dann auch nach 27 Minuten zum ersten Tor: Daniel Aretz zog den Ball aus dem Halbfeld vors Tor, wo Schneifels Fabian Reusch ihn irgendwie über die Linie beförderte. „Wir waren wirklich gut drin, die Führung war verdient, auch, weil wir hinten im Prinzip nichts zugelassen, deren lange Bälle konsequent verteidigt haben“, befand der Coach.

Auch das 2:0 nach 40 Minuten war seiner Ansicht nach folgerichtig. Wieder war es ein Freistoß, den Aretz, der als dreifacher Vorbereiter und einfacher Torschütze in Erscheinung treten sollte, an den zweiten Pfosten zog, wo Michael Rönz unbedrängt einköpfen konnte. Die SG 2000 war auf einem guten Weg, Lazarevic stellte sich auf einen ruhigen Abend und einen ungefährdeten Sieg ein.

Doch die Stimmungslage sollte sich schon zwei Minuten später ändern, als Michael Wall im Mülheimer Kasten nach einem eigentlich harmlosen Schuss von Philipp Bück überwunden wurde. Und die Gastgeber legten unmittelbar nach: Anstoß Mülheim, langer Ball nach vorn, Abwehraktion Schneifel, langer Ball in die andere Richtung – und Schneifels Udo Backes bugsierte die Kugel per Volleyschuss in den Knick. „Da hat man schon gemerkt, dass das was mit den Jungs macht“, sagte Lazarevic.

Der tat alles, um die Stimmung noch einmal in die richtige Richtung zu bringen, war mit dem Spiel eigentlich zufrieden – und optimistisch, dass es einen guten Ausgang nehmen würde. Allerdings gab es unmittelbar nach Wiederanpfiff den nächsten Nackenschlag für seine Mannschaft: Foul im Strafraum, Elfmeter, 2:3 aus Sicht der SG 2000. „Was aber auffiel, die Körpersprache blieb weiter positiv, die Jungs haben weiter an sich geglaubt“, schilderte der Trainer.

Der setzte in der Folge alles auf eine Karte, stellte auf Dreierkette um, wechselte offensiv ein – und konnte schon nach 64 Minuten den Ausgleich bejubeln. Dieses Mal zog Aretz einen Freistoß direkt aufs Tor und belohnte sich für seinen starken Auftritt. 3:3, und es war noch lange zu spielen. „Allerdings hat man gemerkt, dass die mit dem Remis zufrieden waren, das Spiel wurde verschleppt, die Zeit ist verstrichen“, so Lazarevic.

Doch mit dem letzten Angriff des Spiels belohnte sich seine Mannschaft noch: Ben Vulicevic setzte sich über die Außenbahn durch, brachte den Ball in den Strafraum, da sah Aretz den besser postierten Steinmetz, der die Kugel kompromisslos unter die Latte donnerte. „Da gab es dann kein Halten mehr“, sagte der Coach. „Und das sind sicherlich Siege, die auch etwas mit der Mannschaft machen. Das sind die Spiele, die du gewinnen musst, um Meister zu werden.“

SG Schneifel - SG 2000 Mülheim-Kärlich 3:4 (2:2)

Schneifel: Lautwein - Babendererde, Reusch, Grün, Bauer, Moitzheim (74. Görres), Pidde, Backes, Zeimmes (84. Kerner), Zapp, Bück. 

Mülheim-Kärlich: Wall - Ternes, Collet, Fritsch, Hollendung (88. Vulicevic) - Wilsmann - Fuß (81. Freisberg), Platzek (55. Jacobs) - Rönz, Aretz, Steinmetz.

Schiedsrichter: Matthias Munkler (Leiwen).

Zuschauer: 300.

Tore: 0:1 Fabian Reusch (27./Eigentor), 0:2 Michael Rönz (40.), 1:2 Philipp Bück (42.), 2:2 Udo Backes (43.), 3:2 Yannik Moitzheim (49./Elfmeter), 3:3 Daniel Aretz (64.), 3:4 Pascal Steinmetz (90.+6).