Mendig gegen Wissen vorverlegt Kaderplanungen laufen bei Absteiger und Fastabsteiger Sina Ternis 29.04.2026, 13:12 Uhr

i Im Hinspiel auf dem Wissener Hartplatz setzten sich Brice Braqin Mittel (schwarzes Trikot) und sein SV Eintracht Mendig mit 2:0 durch, zu dem Zeitpunkt waren die Hoffnungen auf den Klassenerhalt noch groß. Doch nun müssen er und sein Team genau wie Philipp Weber (blaues Trikot) und sein VfB Wissen wohl den Gang in die Bezirksliga antreten. Manfred Böhmer/balu

Wenn am Donnerstagabend der SV Eintracht Mendig den VfB Wissen empfängt, dann geht es um das gute Gefühl, das ein Sieg auslösen würde, das beide aber schon lange nicht mehr erlebt haben in der Rheinlandliga. Und es geht um den Blick nach vorne.

Bis Dienstagabend war die Fußball-Rheinlandliga-Partie zwischen dem SV Eintracht Mendig und dem VfB Wissen noch auf Sonntag terminiert, dann haben sich beide Partien darauf geeinigt, das Spiel auf Donnerstag (20 Uhr) vorzuziehen, damit beide Mannschaften in den Genuss eines verlängerten Wochenendes kommen.







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