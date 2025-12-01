Spieler des Spieltags Jordi Frohn erntet nach langer Leidenszeit seinen Lohn Sina Ternis 01.12.2025, 16:20 Uhr

i Grungy Soccer / Football design template,free copy space, vector Thomas Bethge - stock.adobe.com/Silvio Pitkowski

Nach monatelanger Verletzungspause kehrt Jordi Frohn zurück – und wird zum Matchwinner. Wie ein Innenverteidiger dem FV Rübenach neuen Mut einhaucht und warum er seine Rolle als durchaus austauschbar einordnet.

Wie pflegte schon Julius Caesar einst zu sagen; „Veni, vidi, vici“, „Ich kam, sah und siegte“ – eigentlich hätten wir diese Geschichte schon in der Vorwoche erzählen wollen, die Geschichte von einem, der kam, sah und siegte. Aber dann kam es anders, der FV Rübenach verlor das Heimspiel gegen die SG 99 Andernach knapp und sicherlich auch ein wenig unglücklich mit 0:1 und unser Märchen von dem, der seiner Mannschaft im ersten Spiel nach langer ...







