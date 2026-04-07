Die Gerüchteküche brodelte zuletzt rund um den Rheinlandliga-Tabellenführer Ahrweiler BC und gerade, nachdem bekannt wurde, dass Spielertrainer Markus Pazurek zum Saisonende aufhört. Doch der sportliche Leiter Jonny Susa sieht dem gelassen entgegen.
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Sieben Punkte beträgt der Vorsprung des Ahrweiler BC derzeit auf den ersten Verfolger SG Schneifel, acht sind es auf den SV Rot-Weiss Wittlich, den viele als den ärgsten Konkurrenten der Mannschaft von Markus Pazurek im Aufstiegsrennen in der Fußball-Rheinlandliga ausgemacht haben.