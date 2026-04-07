Planungen laufen beim ABC Jonny Susa: Von Ausverkauf kann bei uns keine Rede sein Sina Ternis 07.04.2026, 06:00 Uhr

i Der sportliche Leiter des ABC, Jonny Susa, hat derzeit viel zu tun. Er muss einen neuen Trainer suchen, den aktuellen Kader weitestgehend zusammenhalten und will ihn sukzessive verstärken, vor allem dann, wenn im Sommer der Aufstieg in die Oberliga stehen sollte. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Die Gerüchteküche brodelte zuletzt rund um den Rheinlandliga-Tabellenführer Ahrweiler BC und gerade, nachdem bekannt wurde, dass Spielertrainer Markus Pazurek zum Saisonende aufhört. Doch der sportliche Leiter Jonny Susa sieht dem gelassen entgegen.

Sieben Punkte beträgt der Vorsprung des Ahrweiler BC derzeit auf den ersten Verfolger SG Schneifel, acht sind es auf den SV Rot-Weiss Wittlich, den viele als den ärgsten Konkurrenten der Mannschaft von Markus Pazurek im Aufstiegsrennen in der Fußball-Rheinlandliga ausgemacht haben.







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