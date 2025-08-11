Nein, solche Tore wie das zum 3:3 gegen die SG Hochwald sind auch für Jonas Landen nicht alltäglich. Im Gegenteil: Im Seniorenbereich war es das erste Tor für den Keeper des SV Laubach, der in der E-Jugend mal mit einem Abschlag getroffen hatte.

Der 22-jährige Keeper Jonas Landen sorgte am Wochenende mit einem besonderen Tor für Aufsehen. In der 89. Spielminute lag sein SV Laubach im Auftaktspiel der Fußball-Rheinlandliga bei der SG Hochwald mit 2:3 zurück, als er den Ball am Fuß hatte. Das Kommando seines Trainers Tobias Jakobs war unmissverständlich: „Nach vorne“, schrie der von draußen rein. Und Landen nahm ihn beim Wort, donnerte den Ball mit Wucht in Richtung des gegnerischen Strafraums. Viel zu lang für seine Mitspieler, aber so lang, dass er damit den gegnerischen Schlussmann überraschte. Der Ball sprang kurz vor dem Hochwälder Strafraum auf, über Keeper Sebastian Grub und ins Tor. Landen hatte, wenn auch ungeplant, den Ausgleich, der zugleich den Endstand bedeutete, erzielt und wurde zum „Matchwinner“ für sein Team. Wir sprachen mit ihm über sein erstes Tor im Seniorenbereich und über seine Gefühlslage.

Was haben Sie gedacht, bevor Sie den Ball kurz vor Schluss nach vorne geschlagen haben? Ihre Absicht war vermutlich nicht, direkt aufs Tor zu schießen.

Ehrlich gesagt wollte ich in erster Linie den Ball schnell und gefährlich nach vorne bringen, weil wir kurz vor Schluss noch ein Tor zum Ausgleich gebraucht haben. Dass er dann so geflogen ist und letztendlich im Tor gelandet ist, war natürlich nicht geplant, aber umso schöner, dass es am Ende so ausgegangen ist.

Was war das für ein Gefühl, als der Ball überraschend im Tor gelandet ist?

Das war ein besonderer Moment – zunächst war ich überrascht, als ich sah, dass der Ball im Tor war. So eine Situation erlebt man als Torwart, wenn überhaupt, nur sehr selten. Deshalb war es umso schöner, dass wir dadurch den Ausgleich erzielen konnten.

Wie waren die Reaktionen von Mitspielern, Trainern und Zuschauern?

Als das Tor gefallen ist, haben alle gejubelt und sich gefreut. Einige sind auch auf den Platz zu mir gelaufen. Also alle waren sehr froh über das Tor und den dadurch resultierenden Ausgleichstreffer.

War es das erste Tor in Ihrer Karriere als Torwart oder haben Sie früher schon mal getroffen?

Tatsächlich habe ich schon mal in der E-Jugend ein Tor per Abschlag erzielt. Aber im Herrenbereich war es mein erstes Tor.

Sind Sie grundsätzlich gut am Ball, ein mitspielender Torwart oder gehört das eigentlich gar nicht zu Ihren Stärken?

Mein Ziel ist es auch im Spielaufbau sicher zu sein und mitspielen zu können. Aber ich weiß auch, dass ich mich da noch weiter verbessern kann und will.

Was haben Sie sich persönlich und ihr als SV Laubach euch für diese Rheinlandliga-Saison vorgenommen?

Mein persönliches Ziel ist es, immer so viele Spiele wie möglich zu null spielen, der Mannschaft Sicherheit zu geben und meinen Teil dazu beitragen, dass wir erfolgreich sind. Wir als Team haben, denke ich, alle das Ziel, eine gute Saison zu spielen, viele Punkte zu sammeln und möglichst schnell den Klassenerhalt perfekt zu machen, sodass wir wie auch im letzten Jahr nichts mit dem Abstiegskampf zu tun haben.