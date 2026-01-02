Serie dienstälteste Spieler Jonas Heimer: Es hat nie Sinn gemacht zu wechseln Sina Ternis 02.01.2026, 10:51 Uhr

i Jonas Heimer (gelbes Trikot) wurde in seinem zweiten A-Jugendjahr im damals immer brisanten Derby gegen die SG Unzenberg mit (von links) Björn Moldenhauer, Steven Tittel und Lars Herrmann eingewechselt. Das war in der Saison 2011/2012. Karl-Friedrich Schmitt

Während der Winterpause haben auch die Spieler in der Rheinlandliga frei, die am längsten für ihre Klubs aktiv sind. Wir haben sie aus dem „Winterschlaf“ geklingelt und mit ihnen Interviews geführt. Heute mit Jonas Heimer vom TuS Kirchberg.

Nein, er hat nie auch nur in Ansätzen darüber nachgedacht, sich einem anderen Verein anzuschließen, eine neue Herausforderung zu suchen. Warum auch? Schließlich ist Jonas Heimer zusammen mit dem TuS Kirchberg gewachsen, steht – sicherlich in einem Atemzug mit dem am Knie verletzten Florian Daum zu nennen, der sogar ein Jahr früher aus der Jugend in den Seniorenbereich gewechselt ist – sinnbildlich für die Entwicklung des Vereins.







