Spieler des Spieltags Jonas Heimer: Ein Straßenfußballer, der alles kann Sina Ternis 04.05.2026, 12:29 Uhr

i Spieler des Spieltags: Jonas Heimer. Jana Kunz, Thomas Bethge - stock.adobe.com. Thomas Bethge - stock.adobe.com

Zwei Tore, zwei Assists, das sind die harten Fakten, auf deren Grundlage Kirchbergs Offensivmann Jonas Heimer der Spieler des Spieltags ist. Doch aus Sicht seines Trainers soll damit auch die ganze Saison gewürdigt werden.

Manchmal ist die Auszeichnung zum Spieler des Spieltags mehr als nur die Würdigung der Leistung eines Akteurs in einer Partie, dann ist sie die Anerkennung für konstant gute Leistung in einer Saison. Und genau das trifft auf Jonas Heimer vom TuS Kirchberg zu, der den Titel aber ohne Frage auch für seinen Auftritt im Hunsrück-Eifel-Derby seines TuS beim SV Laubach in der Fußball-Rheinlandliga verdient hat.







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