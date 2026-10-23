Untermosel wartet auf Heimsieg Jetzt hat’s auch noch Betzdorfs Schnabel erwischt Sina Ternis 23.10.2026, 07:00 Uhr

i Betzdorfs Tobias Schnabel (grün-blaues Trikot, hier im Duell mit Laubachs Steffen Schmitt) verletzte sich in der Vorwoche gegen den FC Bitburg, ihm droht ein Ausfall bis zum Jahresende. Jürgen Augst/byJogi

Die SG 06 Betzdorf könnte selbstbewusst zum Rheinlandliga-Aufsteigerduell beim SV Untermosel Kobern-Gondorf fahren. Die Gastgeber haben noch keinen Heimsieg geholt. Und Betzdorf zweimal in Serie gewonnen, aber einen weiteren Ausfall zu beklagen.

Eigentlich hätte sich Thomas Schäfer gerne länger über die drei Punkte gegen Bitburg gefreut. Allerdings währte die Hurra-Stimmung beim Trainer der SG 06 Betzdorf nur kurz. Genau genommen bis Dienstag, denn da kam die Hiobsbotschaft, dass sein absoluter Leistungsträger Tobias Schnabel sich in eben diesem Spiel verletzt hatte.







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