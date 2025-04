Da wurden Erinnerungen an die Vorwoche in Malberg wach: Auch dieses Mal war die Nachspielzeit schon fast beendet, als ein Wissener Klärungsversuch vor den Füßen von Jannick Rode landete und der die Kugel mit Wucht ins lange Eck donnerte. Es war das 3:2 für den TuS Kirchberg im Kellerduell der Fußball-Rheinlandliga und gegen den VfB Wissen. Die Gastgeber gehören damit zu den großen Gewinnern des Spieltags, machten zwei Plätze gut und haben seit Langem wieder die Abstiegsränge verlassen. Auch die Gäste stehen noch knapp über dem Strich – weisen aber das etwas schlechtere Torverhältnis als der TuS auf.

„Bitter“, konstatierte VfB-Trainer Dirk Spornhauer nach einem intensiven Match, das am Ende in beide Richtungen hätte ausschlagen können. Denn nur wenige Minuten bevor Rode den Ball in die Maschen donnerte, hatten die Gäste auf der Gegenseite die Großchance, das Pendel in ihre Richtung zu bewegen: Der eingewechselte Hüseyin Samurkas hatte den Ball aus 16 Metern perfekt getroffen, Tizian Christ im Kirchberger Tor war schon geschlagen, aber auf der Linie stand Jonas Heimer und hielt seinen Kopf hin. „Der ist einfach überall und nicht in den Griff zu kriegen“, sagte Spornhauer und bezog sich dabei keineswegs nur auf diese Szene.

Wir müssen derzeit ein wenig haushalten.

Kirchbergs Coach Artem Sagel über die Auswechslung von Tim Müller

Eigentlich spielte Heimer neben Jannik Auler die zweite Spitze, war aber überall zu finden. Mal ließ er sich fallen, mal kam er über die Außen und brachte gefährliche Flanken, mal war er ganz vorne. In die Spitze war er auch deswegen gerückt, weil Florian Daum wegen eines Hexenschusses komplett ausgefallen war. Auch Dennis Schröder hatte passen müssen und Casian Samoila war angeschlagen nur in der Schlussphase noch gekommen. Dass Tim Müller Mitte der zweiten Halbzeit raus musste, war eine Vorsichtsmaßnahme. „Wir müssen derzeit ein wenig haushalten“, sagte TuS-Trainer Artem Sagel.

Das traf in gleichem Maß auf die Gäste zu, wo vor allem die Stürmerposition durch den Ausfall von Daniel Reichert vakant ist. In Halbzeit eins spielte Steven Wilzenburg zusammen mit Emre Bayram ganz vorn, nach der Pause zog Spornhauer Felix Arndt ins Sturmzentrum. Der war deutlich mehr ins Spiel eingebunden als zuvor Wilzenburg und Bayram, was aber vor allem daran lag, dass der VfB nach einem frühen Führungstreffer – schon nach zwei Minuten hatte Til Cordes nach einem langen und inkonsequent geklärten Einwurf das 0:1 erzielt – in der Folgezeit von Hälfte eins vor allem mit Verteidigen beschäftigt war.

i Lukas Gohres (in Gelb) traf nach 49 Minuten zum 2:2-Ausgleich. Am Ende gewannen seine Kirchberger mit 3:2 gegen den VfB Wissen um Felix Arndt. Dennis Irmiter

„Wir brauchen Geduld“, mahnte Sagel indes immer wieder an. Dessen Team lief an, Wissen machte den Fehler, zu tief zu stehen – und wurde nach 34 Minuten für diese Passivität bestraft, als Tim Müller nach Vorarbeit von Jannik Auler und Heimer aus 16 Metern einschob.

Nach Wiederanpfiff erwischte wieder Wissen einen Start nach Maß, ging dieses Mal durch Bayram, der am kurzen Pfosten von Arndt bedient worden war, wieder in Führung (47.). „Und dann kassieren wir das Gegentor viel zu schnell“, sagte Spornhauer und spielte auf den Treffer nur zwei Minuten später an. Dieses Mal war es Lukas Gohres, der nach einem Heimer-Freistoß aus dem linken Halbfeld am zweiten Pfosten goldrichtig, aber eben auch allein stand.

Ein wildes Spiel. Knackpunkt war für mich, dass wir das 2:2 zu schnell kassiert haben.

VfB-Trainer Dirk Spornhauer

In der Folge entwickelte sich eine offene Partie, in der Kirchberg mehr Ballbesitz und sicherlich auch ein leichtes Chancenplus hatte, in der aber auch Wissen deutlich mutiger und aktiver am Spiel teilnahm als noch in den ersten 45 Minuten. Es ging hin und her, es gab viele Diskussionen, viele Nickligkeiten, Torabschlüsse – es war der Abstiegskampf pur. Und erneut hatte der TuS das bessere Ende für sich. „In der Hinrunde gab es Spiele, die zu unseren Ungunsten ausgegangen sind, jetzt hatten wir zweimal Glück“, so Sagel, der den Sieg aufgrund der höheren Spielanteile und des Chancenplus verdient fand, der aber auch sagte: „Das war sicherlich nicht unser bestes Spiel.“ Spornhauer musste sich nach der Last-Minute-Niederlage erst einmal sammeln: „Ein wildes Spiel. Knackpunkt war für mich, dass wir das 2:2 zu schnell kassiert haben.“

TuS Kirchberg – VfB Wissen 3:2 (1:1)

Kirchberg: Christ – Jannasch (46. Özer), Rode, Reifenschneider, Weber – Gohres, Schneider, Müller (71. Sehn-Henn), Milz (87. Samoila) – J. Heimer, J. Auler.

Wissen: Litschel – Wagner, Christian, Pirsljin, Ebach (72. Fuchs) – Arndt (88. Sari), Weber, Krauß, Cordes (82. Grau) – Bayram (76. Samurkas), Winzenburg.

Schiedsrichter: Philipp Michels (Lissendorf).

Zuschauer: 200.

Tore: 0:1 Cordes (2.), 1:1 Müller (34.), 1:2 Bayram (47.), 2:2 Gohres (49.), 3:2 Rode (90.+4).