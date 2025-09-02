Wie heißt es doch so schön: Unverhofft kommt oft. Das trifft auch auf den Keeper des TuS Immendorf II zu. Jan Blankenberg spielte am Freitag noch in der B-Klasse und musste keine 24 Stunden später in der Rheinlandliga ran – und das gleich richtig.

Die Torhüter im Fußballverband Rheinland haben in der noch jungen Saison schon mehrfach von sich reden gemacht: durch mehrere im Spiel verwandelte Elfmetertore, durch einen weiten Abstoß, der zum Siegtreffer im gegnerischen Tor landet und jetzt auch durch einen ungeplanten Einsatz. Jan Blankenberg, eigentlich Torwart des B-Ligisten TuS Immendorf II, oder, will man es anders ausdrücken, vierter Keeper der ersten Mannschaft, kam am vergangenen Wochenende im Heimspiel gegen die SG Hochwald Hentern vollkommen überraschend zu seinem Rheinlandligadebüt. Die doch ungewöhnliche Konstellation hatte sich dadurch ergeben, dass mit Jannick Brodt die etatmäßige Nummer eins weiterhin verletzungsbedingt ausgefallen war und Kilian Metzgeroth, der für ihn zwischen den Pfosten stand, im Spiel gegen Hochwald die Rote Karte gesehen hatte. Eigentlich wäre dann Felix Kliesrath an der Reihe gewesen. Der stand sogar auf dem Spielbericht, musste allerdings kurzfristig in der A-Jugend aushelfen. Und so musste Blankenberg kurzerhand ran – und war direkt gefordert, denn der Platzverweis Metzgeroths war gleichbedeutend mit einem Elfmeter für die Gäste. Der ging rein, danach hielt sich der 21-Jährige aber schadlos. Wir haben mit ihm über sein besonderes Debüt gesprochen.

Herr Blankenberg, wie haben Sie Ihren Einsatz im Spiel gegen die SG Hochwald erlebt?

Ich habe am Samstag gegen halb zwölf den Anruf bekommen, ob ich mich in der ersten Mannschaft auf die Bank setzen möchte. Da ich das in der Vergangenheit schon das eine oder andere Mal gemacht habe und auch im Training immer mal aushelfe, wenn nur ein Keeper da ist, habe ich selbstverständlich zugesagt. Zu dem Zeitpunkt habe ich natürlich keinen Gedanken daran verschwendet, dass ich auch zum Einsatz kommen würde, das passiert ja auf der Torhüterposition eher selten.

Was ist Ihnen dann durch den Kopf gegangen, als Kilian Metzgeroth die Rote Karte bekommen hat?

Da war ich schon nervös, denn ich hatte bislang noch nie Rheinlandliga, nicht mal Bezirksliga oder A-Klasse gespielt, hatte mich vorher nicht richtig warm gemacht, lediglich Kilian beim Aufwärmen unterstützt. Und dann war die Situation ja auch noch so, dass ich mich direkt einem Elfmeter gegenüber gesehen habe.

Beim Elfmeter waren Sie dann machtlos. Wie waren die verbleibenden gut 20 Minuten für Sie?

Die Nervosität legt sich zum Glück während des Spiels relativ schnell, weil man auf das Geschehen auf dem Platz konzentriert ist. Aber ich muss schon zugeben, dass mir schon ein riesiger Stein vom Herzen gefallen ist, als Jan Knopp zwei Treffer zum 3:1 und zum 4:1 gemacht hat. Dank meiner beiden Innenverteidiger Marcel Pitsch und Marvin Weber hatte ich dann auch nicht mehr viel zu tun, die haben alles wegverteidigt.

Nachdem Sie am Freitag B-Klasse und am Samstag Rheinlandliga gespielt haben, wo haben Sie die größten Unterschiede ausgemacht?

Die sind wirklich riesig, vor allem, was das Tempo und die Technik angeht. Zudem weiß jeder sehr genau, was er zu tun hat. Zum Glück hat das auch auf die Abwehrreihe vor mir zugetroffen (lacht). Denn die hat mir definitiv Sicherheit gegeben.

Wie hat die Mannschaft nach dem Spiel auf Ihren Einsatz reagiert?

Total cool, alle kamen auf mich zu und haben sich bedankt und mir gratuliert. Das macht aber auch den TuS Immendorf aus, das ist wirklich wie eine große Familie, jeder kennt jeden, alle kommen gut miteinander klar und auch die Jungs aus der Ersten begegnen einem mit viel Respekt und alle halten echt toll zusammen. Deswegen gibt’s für mich auch keinen anderen Verein, deswegen spiele ich seit den Bambini da.

Nachdem Sie Rheinlandligaluft geschnuppert haben: Könnten Sie sich vorstellen, in der ersten Mannschaft anzugreifen?

Keinesfalls (lacht). Ich fühle mich in der zweiten Mannschaft sehr wohl, habe da mittlerweile einen Stammplatz und schätze die Truppe enorm. Aber wenn noch einmal Not am Mann sein sollte, dann helfe ich natürlich auch der Ersten – und bin vielleicht nicht mehr ganz so nervös wie bei meiner Premiere.