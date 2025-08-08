Wie heißt es doch so schön: „Wenn die Generalprobe misslingt, wird die Premiere zum Erfolg.“ Tobias Jakobs, Trainer des SV Laubach, würde das nur allzu gerne unterschreiben, denn die Generalprobe vor dem Auftakt in die neue Saison der Fußball-Rheinlandliga ist definitiv gründlich in die Hose gegangen: Beim Ligakonkurrenten Rot-Weiss Wittlich verlor der SV mit 0:7 – und dürfte vor dem Auswärtsspiel bei der SG Hochwald am Samstag (16.30 Uhr) nicht unbedingt vor Selbstbewusstsein strotzen.

Der Trainer hat allerdings nicht nur die Hoffnung, dass sich das Zitat bewahrheitet, sondern vor allem auch, dass seine Mannschaft die richtigen Schlüsse aus der Klatsche gezogen hat. Das deutliche Ergebnis störte Jakobs dabei weniger als die Art und Weise. „Das war weit weg davon, wie ich es mir eigentlich vorstelle“, sagt der ehemalige Regional- und Oberliga-Kicker und macht deutlich, dass er die Qualität seiner Mannschaft sehr gut und realistisch einschätzen kann: „Wir sind weder das spielstärkste noch das spielschwächste Team, liegen in vielen Bereichen irgendwo im Mittelfeld der Liga. Und nur dann, wenn wir viele Dinge richtig machen, wenn wir Einsatz, Mut und Laufbereitschaft auf den Platz bringen, sind wir auch in der Lage, gute Spiele zu machen.“ Wittlich indes war aus seiner Sicht ein gutes beziehungsweise schlechtes Beispiel dafür, was passiert, wenn sein SV die Dinge, die ihn eigentlich stark machen, vermissen lässt.

Jakobs erwartet eine Reaktion von seiner Mannschaft und sieht Parallelen

Und es war aus Jakobs’ Sicht auch deswegen zur rechten Zeit der viel zitierte Schuss vor den Bug, weil er mit Hochwald einen ganz ähnlich starken Gegner erwartet wie Wittlich. Die Gastgeber spielten in der Vorsaison eine überragende Hinrunde, waren auf Tuchfühlung zu Rang eins, ehe sie, auch aufgrund von Personalproblemen, nach der Winterpause hatten abreißen lassen müssen. „Ich sehe da schon viele Parallelen zwischen Wittlich und Hochwald“, so Jakobs. „Beides sind spielstarke Mannschaft, die definitiv über die fußballerische Komponente kommen.“ Das bedeutet dann auch: Mit einem ähnlich schwachen Auftritt wie gegen Wittlich könnte seinem Team Ungemach drohen. Das weiß die Mannschaft laut Trainer aber auch. Und der tat unter der Woche viel, um dem entgegenzuwirken, führte Einzelgespräche, machte noch einmal deutlich, dass das nicht seinen Vorstellungen entspricht – auch dann nicht, wenn es sich nur um ein Testspiel handelt.

Die Frage, ob er mit der gleichen Startformation in die kommende Partie gehen wird, dürfte sich auch erübrigt haben. Jakobs sagt dazu: „Nach dem Auftritt hat keiner seinen Stammplatz sicher.“ Er sagt es zwar augenzwinkernd, aber man merkt auch, dass er so etwas nicht noch einmal sehen will.

Laubach muss auf Torjäger Lukas Mey verzichten

Der Kader wird sich ohnehin ändern, weil mit Jannis Gorges und Paul-Jordan Michels, die in der Vorwoche beide krank gefehlt hatten, zwei Spieler zurückkommen. Weiterhin nicht dabei ist Stürmer Lukas Mey (Fußprobleme). Dass sein bester Torschütze fehlt, sieht Jakobs nicht als Problem an: „Klar fehlen uns seine Tore, aber wir haben in der vergangenen Saison in den Spielen, in denen Lukas gefehlt hat, auch eine Menge Tore geschossen. Das heißt nicht, dass es immer ohne ihn läuft, es heißt aber, dass wir nicht von einzelnen Spielern abhängig sind.“

Ob von den Neuzugängen jemand direkt in die Startelf rücken wird, lässt Jakobs noch offen, spricht allen, obwohl er nach dem Wittlich-Auftritt nicht unbedingt zu überschwänglichen Komplimenten aufgelegt war, grundsätzlich die Qualität zu, den Sprung unter die erste Elf zu schaffen. Einer von ihnen wäre sicherlich auch Youngster Luca Münnich, der in den ersten beiden Wochen der Vorbereitung überzeugte, sich dann aber eine Knöchelverletzung zuzog, die langwieriger ist als zunächst gedacht. Er wird auch am Samstag definitiv fehlen.