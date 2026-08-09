Mehr als 600 Zuschauer sahen in Mülheim-Kärlich ein Derby, das von Intensität und Spannung, weniger aber von zahlreichen Strafraumszenen lebte. Am Ende setzte sich die heimische SG 2000 mit 1:0 gegen die SG 99 Andernach durch.
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Es gibt Fußballspiele, in denen man die Geschichten auf dem Tablett serviert bekommt. Und dann gibt es solche Spiele wie das in der Fußball-Rheinlandliga zwischen der SG 2000 Mülheim-Kärlich und der SG 99 Andernach, die nur schwer zu greifen sind. Fest steht: Die Hausherren siegten am Ende durchaus verdient mit 1:0 (0:0), brannten aber, genau wie auch die Gäste, nicht unbedingt ein Feuerwerk ab – sodass sich auch die Frage, ob einer der beiden ...