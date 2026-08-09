1:0 gegen die SG 99 Andernach
Jacobs’ goldenes Köpfchen bringt SG 2000 den Derbysieg
SG-99-Kapitän Philipp Schmitz (blaues Trikot, im Duell mit Mülheims Daniel Aretz) sah auf der Bank die Gelb-Rote Karte. Er hatte
SG-99-Kapitän Philipp Schmitz (blaues Trikot, im Duell mit Mülheims Daniel Aretz) sah auf der Bank die Gelb-Rote Karte. Er hatte eine Schiedsrichterentscheidung zu laut kommentiert. Auf das Spiel hatte das keinen Einfluss mehr, seine SG 99 unterlag der SG 2000 mit 0:1.
Jörg Niebergall

Mehr als 600 Zuschauer sahen in Mülheim-Kärlich ein Derby, das von Intensität und Spannung, weniger aber von zahlreichen Strafraumszenen lebte. Am Ende setzte sich die heimische SG 2000 mit 1:0 gegen die SG 99 Andernach durch.

Lesezeit 3 Minuten
Es gibt Fußballspiele, in denen man die Geschichten auf dem Tablett serviert bekommt. Und dann gibt es solche Spiele wie das in der Fußball-Rheinlandliga zwischen der SG 2000 Mülheim-Kärlich und der SG 99 Andernach, die nur schwer zu greifen sind. Fest steht: Die Hausherren siegten am Ende durchaus verdient mit 1:0 (0:0), brannten aber, genau wie auch die Gäste, nicht unbedingt ein Feuerwerk ab – sodass sich auch die Frage, ob einer der beiden ...
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