Interimslösung beim ABC soll keine Dauerlösung sein

Nein, es ist nicht angedacht, dass die Interimslösung mit Markus Pazurek und Jonny Susa beim ABC eine Bis-zum-Ende-der-Saison-Lösung wird. Stattdessen will der sportliche Leiter Susa bis Ende Januar gern eine externe Trainerlösung präsentieren.
Lesezeit 3 Minuten
Während Rot-Weiss Wittlich, der direkte Konkurrent im Aufstiegskampf der Fußball-Rheinlandliga, schon wenige Tage nach der Trennung von Fahrudin Kuduzovi c mit Yusuf Emre Kasal einen neuen hauptverantwortlichen Trainer präsentiert hat, kann Jonny Susa, sportlicher Leiter des Ahrweiler BC, noch keinen Vollzug vermelden – gibt sich aber gelassen.