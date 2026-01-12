Trainersuche geht weiter Interimslösung beim ABC soll keine Dauerlösung sein Sina Ternis 12.01.2026, 12:45 Uhr

i Es ist schon einige Monate her, dass Markus Pazurek (rotes Trikot) zuletzt für den Ahrweiler BC auf dem Platz stand. Jetzt trainiert der Kapitän aber wieder voll mit - und übernimmt interimsweise die Leitung der Einheiten. Eine Dauerlösung soll das aber nicht sein, der sportliche Leiter Jonny Susa ist auf der Suche nach einer externen Lösung auf dem Trainerposten. Martin Gausmann

Nein, es ist nicht angedacht, dass die Interimslösung mit Markus Pazurek und Jonny Susa beim ABC eine Bis-zum-Ende-der-Saison-Lösung wird. Stattdessen will der sportliche Leiter Susa bis Ende Januar gern eine externe Trainerlösung präsentieren.

Während Rot-Weiss Wittlich, der direkte Konkurrent im Aufstiegskampf der Fußball-Rheinlandliga, schon wenige Tage nach der Trennung von Fahrudin Kuduzovi c mit Yusuf Emre Kasal einen neuen hauptverantwortlichen Trainer präsentiert hat, kann Jonny Susa, sportlicher Leiter des Ahrweiler BC, noch keinen Vollzug vermelden – gibt sich aber gelassen.







