Die Gastgeber haben null Punkte auf dem Konto, die Gäste reisen mit einem Zähler an. Die Rede ist vom VfB Wissen und dem SV Laubach, die am Samstag im direkten Duell aufeinandertreffen – und die einen differenzierten Blick auf die Ausbeute haben.

Nach zwei Spieltagen von einem Kellerduell zu sprechen, wenn der Letzte (null Punkte) den Fünftletzten (einen Punkt) empfängt, kann man grundsätzlich machen. Hintergründiger betrachtet ist das vor dem Heimspiel des VfB Wissen am Samstag um 17 Uhr in der Fußball-Rheinlandliga gegen den SV Laubach zu kurz gegriffen.

Tobias Jakobs, Trainer der Gäste, weiß natürlich, dass Wissen noch null Punkte hat – und zudem noch null Tore. Aber er weiß auch, wie die Gegner hießen. „Ahrweiler und Mülheim-Kärlich ist natürlich ein undankbares Auftaktprogramm, das ist schon brutal“, weiß der Laubacher Coach einzuordnen, warum der VfB momentan ganz unten steht. Weil die beiden Gegner mit Rot-Weiss Wittlich zusammen am Ende ganz vorne zu finden sein dürften. Zum Start verlor Wissen 0:3 daheim gegen Ahrweiler, es folgte das 0:5 in Mülheim-Kärlich. „Das ist ein gefährliches Spiel“, weiß Jakobs, der mit seiner Elf unter der Woche souverän in die dritte Runde des Rheinlandpokals einzog mit dem 4:1 beim West-Bezirksligisten SV Niederemmel. Wissen spielt erst am Mittwoch beim Ost-Bezirksligisten TuS Montabaur. Ebenfalls ein Umstand, den der Laubacher Trainer auf dem Schirm hat: „Wissen wird schön ausgeruht sein.“ Aus Gäste-Sicht hoffentlich nicht so wie am 26. April, als Wissen – damals noch dick im Abstiegskampf verstrickt – Laubach mit 7:1 vom Platz fegte. „Die Rechnung haben wir noch offen“, unterstreicht Jakobs.

Wissen will einen kompletten Fehlstart unbedingt vermeiden

An die Partie erinnert sich natürlich auch Wissens Trainer Dirk Spornhauer noch allzu gut, denn die bedeutete zum Ende der Saison einen wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt, der dann allerdings nur über den Umweg Relegation geschafft wurde. So weit will es Spornhauer dieses Mal keinesfalls kommen lassen, weiß, dass der Druck aber schon da ist, wenn der auch ein Stück weit kalkuliert wurde. „Wir haben wirklich ein Hammer-Programm zu Beginn gehabt“, sagt er und richtet gleichzeitig den Blick nach vorne: Auf Laubach folgen ein Auswärtsspiel in Kirchberg und dann ein Heimspiel gegen Topfavorit RW Wittlich.

Vor dem Hintergrund fällt der Partie gegen Laubach aus Sicht des Gastgeber-Coachs eine noch größere Bedeutung zu. Denn die muss eigentlich gewonnen werden, will man nicht schon früh in der Saison den Anschluss verlieren. Doch genau wie sein Gegenüber will auch Spornhauer sich nicht von den bisherigen Ergebnissen der Gäste blenden lassen, weiß um deren Stärken, vor allem im Spiel nach vorne, weiß aber auch, dass seine Mannschaft einen ganz anderen Auftritt als bei der desolaten Leistung beim 0:5 gegen Mülheim-Kärlich zeigen muss. „Da waren drei Viertel der Mannschaft einfach schlecht. Das hatte sich schon am Freitag im Training angedeutet.“

Beide Trainer kündigen Veränderungen in der Startelf an

Vor allem deswegen kündigt Spornhauer Änderungen an. Die müsste es nicht zwangsläufig geben, denn ihm steht der gleiche Kader wie in der Vorwoche zur Verfügung. Auch Innenverteidiger Paul Christian ist mittlerweile wieder ins Training eingestiegen, dürfte aber noch keine Option für die Startelf ein.

Jakobs indes dürfte auf einigen Positionen gegenüber dem Pokalspiel und dem souveränen 4:1-Sieg gegen Bezirksligist Niederemmel Mittwoch rotieren, Jonas Landen wird zwischen die Pfosten rücken für den jungen „Pokal-Keeper“ Manuel Kees. „Wie viel ich rotieren werde, weiß ich aber noch nicht“, erklärt der SVL-Coach, dessen Kader momentan sehr groß ist, der länger verletzte Torjäger Lukas Mey wird mehr und mehr zur Option. Auch Michael Freiwald ist wieder dabei, er musste bis Mittwoch noch eine Drei-Spiele-Sperre aus der vergangenen Saison absitzen.

Doch zurück zum Anfang: Dass Laubach erst einen Punkt hat, muss man laut Jakobs auch differenziert betrachten, denn bis in die Schlussminuten des Spiels gegen Eintracht Trier II hinein waren es noch vier, bevor der Aufsteiger das Spiel drehte. Deswegen sagt Jakobs: „Wir konnten im Pokal etwas Kraft sparen, es war aber auch wichtig, ein bisschen in einen Flow zu kommen, das hat gut funktioniert. Es gilt, eine gute Leistung abzurufen – und zu punkten.“