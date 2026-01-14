Schlusslicht will aufrüsten In Wissen sollen noch Winterneuzugänge kommen Sina Ternis 14.01.2026, 15:15 Uhr

i Marco Weller hat den VfB Wissen mitten in der Saison übernommen. Ob er auch über den Sommer hinaus in verantwortlicher Position bleiben wird, das lässt er noch offen. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2025

Rheinlandliga-Schlusslicht VfB Wissen kann bislang erst einen Winterneuzugang vermelden, weitere sollen laut Coach Marco Weller noch folgen. Wie es mit ihm ab Sommer weitergeht, das ist auch noch offen.

Wenig getan hat sich bislang beim Schlusslicht der Fußball-Rheinlandliga, dem VfB Wissen. Bereits im November hatten die Verantwortlichen mit Sergio Steven Zules Muriel, der von der SG Müschenbach kommt, einen Winterneuzugang vermeldet. „Wir sind aber mit weiteren Spielern in guten Gesprächen, ich gehe davon aus, dass noch etwas passieren wird“, sagt Trainer Marco Weller.







