Wenn am Sonntag der FV Rübenach den VfB Wissen zum für beide Mannschaften vorerst vorletzten Spiel in der Rheinlandliga empfängt, dann geht es auf beiden Seiten maximal darum, noch mal in den Genuss eines Sieges zu kommen. Und um gesunde Spieler.
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Nein, da treffen am Sonntag (15 Uhr) auf dem Rübenacher Kunstrasenplatz keine Mannschaften aufeinander, die vor Selbstbewusstsein strotzen. Der gastgebende FV Rübenach kam am vergangenen Wochenende bei Eintracht Trier II mit 0:10 unter die Räder, Gast VfB Wissen verlor sein Heimspiel gegen die EGC Wirges mit 1:5 – und bei beiden steht der Abstieg aus der Fußball-Rheinlandliga seit geraumer Zeit fest.