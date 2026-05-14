Absteigerduell gegen Wissen In Rübenach treffen zwei angeknockte Teams aufeinander Sina Ternis 14.05.2026, 14:00 Uhr

i Das Hinspiel auf dem Wissener Hartplatz entschieden Armando Grau (blaues Trikot) und der gastgebende VfB noch mit 4:0 gegen den FV Rübenach mit Jayden Juranovic (links) und Sean Flies. Der will aber am Sonntag daheim endlich wieder spüren, wie sich ein Sieg anfühlt. Manfred Böhmer/balu

Wenn am Sonntag der FV Rübenach den VfB Wissen zum für beide Mannschaften vorerst vorletzten Spiel in der Rheinlandliga empfängt, dann geht es auf beiden Seiten maximal darum, noch mal in den Genuss eines Sieges zu kommen. Und um gesunde Spieler.

Nein, da treffen am Sonntag (15 Uhr) auf dem Rübenacher Kunstrasenplatz keine Mannschaften aufeinander, die vor Selbstbewusstsein strotzen. Der gastgebende FV Rübenach kam am vergangenen Wochenende bei Eintracht Trier II mit 0:10 unter die Räder, Gast VfB Wissen verlor sein Heimspiel gegen die EGC Wirges mit 1:5 – und bei beiden steht der Abstieg aus der Fußball-Rheinlandliga seit geraumer Zeit fest.







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