Wer steht nach dem Rückschlag schneller wieder auf? Sowohl der FV Rübenach als auch die EGC Wirges verloren ihre Rheinlandpokalspiele gegen klassentiefere Teams. Am Samstag treffen beide im direkten Duell aufeinander.

Auf dem Rübenacher Kunstrasen stehen sich am Samstag (17.30 Uhr) zwei Mannschaften gegenüber, die es im Rheinlandpokal nicht geschafft haben, Selbstvertrauen für die Fußball-Rheinlandliga zu tanken. Im Gegenteil: Der gastgebende FV Rübenach kam beim Bezirksligaaufsteiger SG Augst Eitelborn heftig mit 1:6 unter die Räder, die Spvgg EGC Wirges verlor gegen die ebenfalls eine Klasse tiefer angesiedelte SG St. Katharinen mit 0:2.

In der Liga legten beide indes einen Okay-Start hin: Rübenach holte in drei Partien drei Punkte, Wirges hat einen Zähler mehr auf dem Konto. Allerdings sitzt gerade beim FV der Stachel nach der Pokalpleite tief. Coach Benedikt Lauer kann sich nur an ein Spiel erinnern, in dem es ähnlich bitter gelaufen war: 2022 gab es in der Bezirksliga am Saisonende eine 1:9-Klatsche gegen die SG Liebshausen, die in der Spielzeit allerdings deutlich mehr als 100 Tore erzielt hatte.

„Wir haben es einfach über uns ergehen lassen, es ging Schlag auf Schlag und ich habe von uns keinerlei Aufbäumen gesehen.“

Rübenachs Trainer Benedikt Lauer über die 1:6-Klatsche im Rheinlandpokal

Für den Auftritt in Eitelborn hatte Lauer wenig bis keine Erklärungsansätze: „Wir haben es einfach über uns ergehen lassen, es ging Schlag auf Schlag und ich habe von uns keinerlei Aufbäumen gesehen.“ Das Reden über das Pokalspiel ist auch deswegen wichtig, weil es Strahlkraft auf das Ligaspiel gegen Wirges haben wird. Denn, das macht Lauer ohne Umschweife deutlich, der FV befindet sich zu einem frühen Zeitpunkt der Saison bereits in einer kleinen Krise. Ob die Krise auch tatsächlich klein bleibt, werden die nächsten Wochen, wird damit auch das Spiel gegen Wirges zeigen. „Es war klar, dass so etwas kommen würde, aber so früh habe ich damit nicht gerechnet“, sagt Lauer.

Personelle Änderungen sind auf beiden Seiten sehr wahrscheinlich

Für den Aufsteiger muss es nun darum gehen, das Pokalspiel schnell abzuschütteln, sich in kleinen Schritten wieder Selbstvertrauen zu holen. Im Training, im Spielbetrieb. „Das geht über jede gelungene Aktion, einen gewonnenen Zweikampf, einen ordentlichen Pass, es sind die Kleinigkeiten, an denen wir uns hochziehen müssen“, sagt der Rübenacher Trainer. „Wir müssen die Dinge auf den Platz bringen, die jeder kann, vollkommen unabhängig von der LIga. Laufbereitschaft, Kompaktheit, Zweikampfhärte.“ Wichtig sei es jetzt auch, sich gegenseitig zu unterstützen, sowohl von außen als auch auf dem Feld.

Auf dem Feld wird es mit ziemlicher Sicherheit Änderungen gegenüber dem Pokalspiel und auch gegenüber der 1:2-Niederlage gegen Mendig geben. Im Pokal hatte Lauer fünfmal gewechselt, auch wegen Urlaubern und angeschlagenen Spielern. Noch nicht mit dabei war Sascha Engel, der seine Rotsperre aber mittlerweile abgesessen hat und aller Voraussicht nach gegen Wirges von Beginn an auflaufen wird. Weil er dem Team mit seiner Erfahrung weiterhelfen kann. „Er ist einer, der uns hoffentlich voranbringt“, so Lauer.

„Da fragt man sich dann schon, ob das, was man den Jungs vor dem Spiel mit auf den Weg gibt, auch verstanden wird. Die Art und Weise, wie wir uns präsentiert haben, das war schon erschreckend.“

Wirges’ Trainer Sven Baldus nach der 0:2-Niederlage seines Teams im Pokal

Auch bei den Gästen wird es aller Voraussicht nach neue Gesichter in der Startelf geben. Im Pokal hatte Trainer Sven Baldus nahezu nicht rotiert, hatte auf die Eingespieltheit gesetzt, lediglich den beruflich verhinderten Steffen Klöckner ersetzen müssen. Das funktionierte nicht. Entsprechend groß war Lauers Enttäuschung nach der Niederlage, suchte, genau wie sein Kumpel Benedikt Lauer, nach Erklärungsansätzen. „Da fragt man sich dann schon, ob das, was man den Jungs vor dem Spiel mit auf den Weg gibt, auch verstanden wird“, findet er deutliche Worte. „Die Art und Weise, wie wir uns präsentiert haben, das war schon erschreckend.“

Auch für die Gäste geht’s jetzt darum, das Pokalspiel schnell abzuschütteln und sich voll und ganz auf den Ligaalltag zu konzentrieren. Dass die EGC ein anderes Gesicht wird zeigen müssen, das weiß Baldus – und er hofft, dass das auch seine Mannschaft verinnerlicht hat. Schließlich trifft die auf einen ebenfalls angeknockten Gegner. Während der 90 Minuten wird sich zeigen, welchem der beiden Teams es eher gelingen wird, wieder aufzustehen.