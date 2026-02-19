Mitaufsteiger Mendig zu Gast In Rübenach steigt ein richtungsweisendes Kellerduell Sina Ternis 19.02.2026, 08:49 Uhr

i Das Hinspiel in Mendig gewannen die Gastgeber (in weißen Trikots) mit 2:1. Im Rückspiel in Rübenach ewarten beide Trainer wieder eine enge Kiste. Jörg Niebergall

Fünf Punkte trennen den FV Rübenach und den SV Eintracht Mendig im Tabellenkeller der Fußball-Rheinlandliga voneinander. Es ist also durchaus ein Duell mit Brisanz, wenn die beiden Teams am Sonntag aufeinandertreffen.

Richtungsweisend? Ganz sicher. Mit vorentscheidendem Charakter? Da wollen dann beide Trainer doch nicht mitgehen, wenn am Sonntag (15 Uhr) der FV Rübenach den SV Mendig zum Kellerduell in der Fußball-Rheinlandliga empfängt. Die Ausgangslage liest sich wie folgt: Die Gastgeber stehen aktuell mit 15 Zählern auf einem Abstiegsplatz, der SV reiht sich drei Positionen davor ein, hat fünf Punkte mehr auf dem Konto.







