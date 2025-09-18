SG 2000 empfängt Rübenach In Mülheim-Kärlich steigt besonderes und seltenes Derby 18.09.2025, 10:00 Uhr

i Mülheim-Kärlichs Tom Weis (in Blau) traf im Derby gegen Andernach um Benjamin Saftig beim 3:1 zum 1:0, das würde ihm sicherlich auch am Freitagabend gut in den Kram passen, wenn es ins nächste Derby geht - das daheim gegen den Aufsteiger FV Rübenach. René Weiss

2021 und 2010 im Rheinlandpokal, ansonsten maximal Testspiele – es ist ein seltenes und doch ein ganz besonderes Aufeinandertreffen, wenn am Freitagabend die SG 2000 Mülheim-Kärlich den FV Rübenach in der Rheinlandliga empfängt. Aus mehreren Gründen.

Mehr Derby geht eigentlich nicht: Weniger als sechs Kilometer sind es von der Anlage der SG 2000 Mülheim-Kärlich bis zum Sportplatz des FV Rübenach. Und doch zeigt vor dem Aufeinandertreffen am Freitag (20 Uhr) auf dem Mülheimer Kunstrasen ein Blick auf die Historie, dass es dieses Duell in der jüngsten Vergangenheit nicht allzu oft gab: 2021 waren beide Teams im Rheinlandpokal aufeinandergetroffen – damals hatte sich die SG 2000 durch einen ...







