Kirchberg ist zu Gast In Mayen treffen zwei Null-Punkte-Teams aufeinander Sina Ternis 19.08.2026, 20:02 Uhr

i Marc Steil und sein TuS Mayen sind mit zwei Niederlagen in die Saison gestartet. Deswegen ist die Partie gegen ebenfalls noch punktlose Kirchberger aus seiner Sicht schon richtungsweisend. Jörg Niebergall

Wer kann am Freitagabend den kleinen Negativlauf zum Auftakt stoppen? Der TuS Mayen empfängt den TuS Kirchberg – und beide Mannschaften sind mit zwei Niederlagen in die Rheinlandliga-Saison gestartet.

Schlüsselspiel, das wäre aus Sicht von Marc Steil zu viel, um das Aufeinandertreffen seines TuS Mayen mit dem TuS Kirchberg am Freitagabend (19 Uhr) auf dem Mayener Kunstrasen zu umschreiben. „Richtungsweisend kann es aber sicherlich werden“, sagt Steil – und bezieht das vor allem auf die Mannschaft, die am Ende als Sieger vom Platz gehen.







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