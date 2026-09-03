Daheim unter Flutlicht. Das war in der vergangenen Saison oft das Ding beim Rheinlandligisten TuS Immendorf. Der würde daran in der neuen Spielzeit natürlich gerne anknüpfen, im Idealfall direkt am Freitag gegen Schweich.
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Marvin Schenk und Thomas Schleimer kennen sich, sofern man das in deren jungem Alter sagen kann, schon seit vielen Jahren. Damals trainierte der aktuelle Immendorfer Coach noch die A-Jugend der SG 2000 Mülheim-Kärlich und sein Gegenüber die A-Jugend der TuS Mosella Schweich.