Wirges reist zu Bäckerjungen In Andernach treffen sich die wohl jüngsten Teams 13.11.2025, 10:00 Uhr

i Für Andernachs Benjamin Saftig (in Blau) enedet das Rennen gegen Mendig um Brice Braquin Mitel mit einem 3:3. Am Samstgnachmittag wollen Saftig und Co. das Rennen gegen Wirges für sich entscheiden. René Weiss

Jugend forsch heißt es am frühen Samstagnachmittag, wenn die SG 99 Andernach die Spvgg EGC Wirges empfängt. Und das gleich in doppelter Hinsicht: Erst spielen die jugendlichen Senioren und anschließend der Nachwuchs.

Auch einige Tage später war das 3:3 im Derby gegen den SV Eintracht Mendig noch Thema bei Kim Kossmann. Der Coach der SG 99 Andernach haderte mit dem Nichtpfiff des Schiedsrichters nach einem klaren Handspiel eines Mendiger Akteurs auf der Linie, haderte aber vor allem mit der Nichteinsicht des Gespanns im Anschluss.







