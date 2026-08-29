Remis in Trier-Tarforst
Immendorfs Schenk zufrieden mit 3:3 bei Aufsteiger 
Die nachdenkliche Miene bei Immendorfs Coach Marvin Schenk (links) täuscht: Der Trainer war mit dem 3:3 beim FSV Trier-Tarforst
Die nachdenkliche Miene bei Immendorfs Coach Marvin Schenk (links) täuscht: Der Trainer war mit dem 3:3 beim FSV Trier-Tarforst zufrieden.
Jörg Niebergall

Die einen bleiben weiter ungeschlagen, die anderen haben den kleinen Negativtrend gestoppt – und so waren dann am Ende beide nicht unzufrieden mit dem 3:3 zwischen dem FSV Trier-Tarforst und dem TuS Immendorf.

Lesezeit 2 Minuten
Die Stimmung auf der langen Heimfahrt war durchaus gut beim TuS Immendorf. Der hatte beim Aufsteiger FSV Trier-Tarforst beim 3:3 einen Punkt geholt und den kleinen Negativtrend mit der Niederlage im Rheinlandpokal und zwei Schlappen nach Gang in der Fußball-Rheinlandliga gestoppt – und das aus Sicht von Coach Marvin Schenk durchaus verdient, auch wenn er das Gefühl hatte, dass seine Mannschaft mit der Punkteteilung nach Abpfiff besser leben ...
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

RheinlandligaSport
Jetzt anmelden!
Newsletter zur Rheinlandliga

Noch mehr Fußball: Spielberichte und weitere Neuigkeiten aus der Rheinlandliga gibt es immer samstags und montags bis 6 Uhr.

Newsletter abonnieren

Top-News aus dem Sport