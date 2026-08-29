Remis in Trier-Tarforst Immendorfs Schenk zufrieden mit 3:3 bei Aufsteiger Sina Ternis 29.08.2026, 22:30 Uhr

i Die nachdenkliche Miene bei Immendorfs Coach Marvin Schenk (links) täuscht: Der Trainer war mit dem 3:3 beim FSV Trier-Tarforst zufrieden. Jörg Niebergall

Die einen bleiben weiter ungeschlagen, die anderen haben den kleinen Negativtrend gestoppt – und so waren dann am Ende beide nicht unzufrieden mit dem 3:3 zwischen dem FSV Trier-Tarforst und dem TuS Immendorf.

Die Stimmung auf der langen Heimfahrt war durchaus gut beim TuS Immendorf. Der hatte beim Aufsteiger FSV Trier-Tarforst beim 3:3 einen Punkt geholt und den kleinen Negativtrend mit der Niederlage im Rheinlandpokal und zwei Schlappen nach Gang in der Fußball-Rheinlandliga gestoppt – und das aus Sicht von Coach Marvin Schenk durchaus verdient, auch wenn er das Gefühl hatte, dass seine Mannschaft mit der Punkteteilung nach Abpfiff besser leben ...







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