Die einen bleiben weiter ungeschlagen, die anderen haben den kleinen Negativtrend gestoppt – und so waren dann am Ende beide nicht unzufrieden mit dem 3:3 zwischen dem FSV Trier-Tarforst und dem TuS Immendorf.
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Die Stimmung auf der langen Heimfahrt war durchaus gut beim TuS Immendorf. Der hatte beim Aufsteiger FSV Trier-Tarforst beim 3:3 einen Punkt geholt und den kleinen Negativtrend mit der Niederlage im Rheinlandpokal und zwei Schlappen nach Gang in der Fußball-Rheinlandliga gestoppt – und das aus Sicht von Coach Marvin Schenk durchaus verdient, auch wenn er das Gefühl hatte, dass seine Mannschaft mit der Punkteteilung nach Abpfiff besser leben ...