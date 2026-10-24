Unentschieden im Topspiel
Immendorfs Schenk ist mit 0:0 zufrieden, das Team nicht
Es ging zur Sache zwischen der SG Hochwald (schwarz-weiße Trikots mit Matthias Burg und Jean-Baptiste Djemba) und dem TuS Immend
Es ging zur Sache zwischen der SG Hochwald (schwarz-weiße Trikots mit Matthias Burg und Jean-Baptiste Djemba) und dem TuS Immendorf (mit Maat Menes Elong). Am Ende stand im Topspiel ein 0:0, bei dem die Gäste den vergebenen Chancen hinterhertrauerten.
sjs / Sebastian J. Schwarz. Sebastian J. Schwarz

Auf Tore warteten die mehr als 200 Zuschauer auf dem Zerfer Kunstrasen vergeblich. Das Topspiel zwischen der SG Hochwald und dem TuS Immendorf endete 0:0. Coach Marvin Schenk sah das Positive, seine Mannschaft haderte.

Lesezeit 3 Minuten
Mit Blick auf die Torausbeute wurde das Topspiel der Fußball-Rheinlandliga der Bezeichnung vielleicht nicht unbedingt gerecht, andere Attribute machten das 0:0 zwischen dem Tabellenzweiten SG Hochwald und dem Drittplatzierten TuS Immendorf aber definitiv zu einem Topspiel.
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