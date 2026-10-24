Auf Tore warteten die mehr als 200 Zuschauer auf dem Zerfer Kunstrasen vergeblich. Das Topspiel zwischen der SG Hochwald und dem TuS Immendorf endete 0:0. Coach Marvin Schenk sah das Positive, seine Mannschaft haderte.
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Mit Blick auf die Torausbeute wurde das Topspiel der Fußball-Rheinlandliga der Bezeichnung vielleicht nicht unbedingt gerecht, andere Attribute machten das 0:0 zwischen dem Tabellenzweiten SG Hochwald und dem Drittplatzierten TuS Immendorf aber definitiv zu einem Topspiel.