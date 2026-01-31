Guter Test in Bretzenheim Immendorfs Jan Bruker trifft beim 3:3 doppelt Sina Ternis 31.01.2026, 19:31 Uhr

i Es ist schon eine Zeit her, dass Jan Bruker (links) sein letztes Pflichtspiel für den TuS Immendorf bestritt. Im Test gegen die TSG Bretzenheim zeigte der Stürmer, wie wichtig er für sein Team in der Rückrunde werden könnte. René Weiss

Der TuS Immendorf lieferte sich beim 3:3 gegen Verbandsligist TSG Bretzenheim einen packenden Schlagabtausch – mit zweimaliger Führung und doppeltem Torerfolg von Rückkehrer Jan Bruker.

Von einem sehr guten Test sprach Marvin Schenk nach dem 3:3 seines TuS Immendorf beim Südwest-Verbandsligisten TSG Bretzenheim. Allerdings gehörte auch zur Wahrheit, dass „ich in einem Rheinlandliga-Pflichtspiel definitiv von zwei liegen gelassenen Punkten gesprochen hätte“, sagte Schenk, dessen Mannschaft 2:0 und 3:1 geführt hatte.







