Der TuS Immendorf lieferte sich beim 3:3 gegen Verbandsligist TSG Bretzenheim einen packenden Schlagabtausch – mit zweimaliger Führung und doppeltem Torerfolg von Rückkehrer Jan Bruker.
Lesezeit 1 Minute
Von einem sehr guten Test sprach Marvin Schenk nach dem 3:3 seines TuS Immendorf beim Südwest-Verbandsligisten TSG Bretzenheim. Allerdings gehörte auch zur Wahrheit, dass „ich in einem Rheinlandliga-Pflichtspiel definitiv von zwei liegen gelassenen Punkten gesprochen hätte“, sagte Schenk, dessen Mannschaft 2:0 und 3:1 geführt hatte.