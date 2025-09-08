Es war ein Nachmittag zum Vergessen für den TuS Immendorf: Die Mannschaft von Coach Marvin Schenk kam bei Rheinlandliga-Neuling Eintracht Trier II mit 2:7 unter die Räder. Schon nach 56 Sekunden nahm das Unheil seinen Lauf.

„Identitätsverlust“ – ein Wort, eine knallharte Analyse. Marvin Schenk nahm nach der 2:7-Niederlage seines TuS Immendorf bei der Reserve von Eintracht Trier kein Blatt vor den Mund. Die Niederlage war gleichbedeutend mit einem Abrutschen auf Rang 15 in der Tabelle der Fußball-Rheinlandliga.

Das Unheil beim Bezirksligaaufsteiger nahm schon nach 56 Sekunden seinen Lauf, als die Gastgeber von einem individuellen Fehler in der Immendorfer Defensive profitierten und Sufjan Mustafic problemlos zum 1:0 einschieben konnte. „Das macht etwas mit dem Kopf, gerade, weil ein Fehler von unserer Seite vorausgegangen ist“, sagte Schenk. Dessen Team schaffte es nicht, den frühen Rückschlag abzuschütteln, im Gegenteil: Die Verunsicherung war steter Begleiter. Immendorf kam nicht in die Zweikämpfe, reagierte anstatt zu agieren und tat das nicht einmal gut.

„Entweder es waren individuelle Fehler oder wir haben es nicht geschafft, den Gegner entscheidend zu stören.“

Immendorfs Trainer Marvin Schenk

So hatte Trier auch bei den folgenden beiden Treffern durch Simon Maurer (26.) und Soumah Alkaly Morlaye (34.) keine allzu große Mühe. „Entweder es waren individuelle Fehler oder wir haben es nicht geschafft, den Gegner entscheidend zu stören“, so der TuS-Trainer. Dessen Hoffnung nach dem zwischenzeitlichen 3:1 durch Lars Kilian (38.) währte nur kurz, denn die Hausherren schlugen durch Jannis Held noch vor der Pause zurück, stellten den Drei-Tore-Vorsprung wieder her.

In der Pause versuchte Schenk dann noch einmal einzuwirken, wechselte dreimal aus, „obwohl es eigentlich keiner verdient gehabt hätte, weiter auf der Platte zu stehen“. Die Vorgabe war klar: Schadensbegrenzung einerseits, den Rückstand verkürzen andererseits. Beides klappte nur bedingt, denn in den folgenden 22 Minuten ließ Trier zwei weitere Treffer folgen. Zunächst traf erneut Morlaye (54.), nur 13 Minuten später bekam die Eintracht-Reserve einen Elfmeter zugesprochen. Und dessen Entstehung war ein Stück weit sinnbildlich für das gesamte Spiel: Immendorf gelang es nicht, den Angriff bereits im Mittelfeld zu unterbinden, weil die Mannschaft nicht in die Zweikämpfe gekommen war. Das klappte dann erst im eigenen Strafraum und führte zum fälligen Elfmeter, den der eingewechselte Noah Schuch zum 6:1 verwandelte.

Marvin Schenk hofft auf Wachrüttler zur rechten Zeit

Anschließend blieb der TuS zwar knapp 20 Minuten ohne Gegentor, schaffte es aber auch nicht, Druck nach vorne auszuüben und gefährlich ins letzte Drittel vorzustoßen. „Uns ist es wirklich zu keinem Zeitpunkt gelungen, unser Spiel auf den Platz zu bringen. Deswegen habe ich der Mannschaft auch das Wort Identitätsverlust um die Ohren gehauen“, so Schenk. „Das war ohne Ideen, ohne Leidenschaft, ohne die Immendorfer Prinzipien.“

Zum Ende konnte der TuS-Trainer noch zwei Tore bewundern: Für Trier traf Tim Sausen (85.), für Immendorf der kurz zuvor eingewechselte Andreas Köppen (87.). Schenk hofft, dass die Klatsche ein Wachrüttler zur rechten Zeit war und ist – vor allem auch mit Blick auf das Heimspiel gegen den VfB Wissen in der kommenden Woche, das zugleich ein Kellerduell sein wird.

Eintracht Trier II – TuS Immendorf 7:2 (4:1)

Trier II: Kieren – Erasmy, Mitakidis, Mustafic (59. Hoffmann), Sausen, Held (59. Yere), Filipe (71. Rotundu), Morlaye (64. Yushkevich), Braick, Maurer, Yavuz (64. Schuch).

Immendorf: Kliesrath – M. Fischer, Thörner (46. Claus), Weber, Slowik (74. Wild), Jarski (46. S. Fischer), Webel, Pitsch, Kilian, Ohlig (46. Grimm/81. Köppen), Nicolay.

Schiedsrichter: Jan-Hagen Engel (Monzelfeld).

Zuschauer: 133.

Tore: 1:0 Sufjan Mustafic (1.), 2:0 Simon Maurer (26.), 3:0 Soumah Alkaly Morlaye (34.), 3:1 Lars Kilian (38.), 4:1 Jannis Held (45.), 5:1 Alkaly Morlaye (54.), 6:1 Noah Schuch (67.), 7:1 Tim Sausen (85.), 7:2 Andreas Köppen (87.).