Rund zwei Stunden sind die Spieler und Verantwortlichen des TuS Immendorf am Samstag nach Auw bei Prüm unterwegs, um dort auf die SG Schneifel zu treffen. Klar, dass das Schwenk-Team die Heimreise möglichst nicht ohne Zählbares antreten will.

Nein, mit der Niederlage gegen Rot-Weiss Wittlich am vergangenen Wochenende beschäftigte sich Marvin Schenk, Trainer des TuS Immendorf, nicht mehr allzu lange. Denn er war und ist sich bewusst, dass seine Mannschaft es mit einem der Topfavoriten auf die Meisterschaft in der Fußball-Rheinlandliga zu tun hatte, dass es andere Gegner sind, an der sich sein TuS wird messen müssen. Einer dieser Gegner ist sicherlich auch die SG Schneifel, zu der die Koblenzer am Samstag (18 Uhr) reisen müssen. Die Parte findet auf dem Rasen in Auw bei Prüm nahe der belgischen Grenze statt, was gleichbedeutend mit einer etwa zweistündigen Busfahrt für die Koblenzer Vorstädter ist.

„Der Platz ist für mich ohnehin nie eine Ausrede.“

Immendorfs Trainer Marvin Schenk mit Blick auf den engen Rasen in Auw bei Prüm

„Das kann natürlich ein Vorteil für Schneifel sein“, sagt Schenk. „Zum einen haben meine Jungs die lange Busfahrt in den Beinen, zum anderen kann abends die Leistungsfähigkeit schon einmal nachlassen.“ Letzteres gilt allerdings für beide. Genau wie die Tatsache, dass beide Teams mit dem engen Rasen klarkommen müssen. Den sind die Gastgeber gewöhnt, Immendorf nicht unbedingt. Da dürfte es der Schenk-Elf aber entgegenkommen, dass sie seit Beginn der Woche auf dem Rasen in Koblenz-Arenberg trainiert. Das liegt weniger an der optimalen Spielvorbereitung für die Schneifel-Partie, wobei die natürlich ein angenehmer Nebeneffekt ist, sondern vielmehr daran, dass die Umbauarbeiten am Immendorfer Kunstrasen am Montag begonnen haben. Bedeutet auch, dass Training sowie aller Voraussicht nach das nächste Heimspiel gegen die SG Hochwald nach Arenberg verlegt werden. „Der Platz ist für mich ohnehin nie eine Ausrede“, sagt der TuS-Trainer.

Marvin Schenk hat einige Ausfälle zu beklagen

Auch mit Blick auf die Torhüterposition gibt es für ihn kein Jammern, sondern nur ein Annehmen der Situation: Noch beim Warmmachen vor dem Wittlich-Spiel hatte der eigentlich als Stammkeeper auserkorene Janick Brodt passen müssen, wird dem TuS aufgrund von Fersenproblemen wohl längerfristig ausfallen. Für ihn rückte kurzfristig der 20-jährige Kilian Metzgeroth zwischen die Pfosten und machte seine Sache gut. Künftig wird Schenk zwischen ihm und Felix Kliesrath wählen. Kliesrath kam in einigen Testspielen schon zu Einsatzzeiten und ist, obwohl er noch ein Jahr A-Jugend spielen dürfte, durchaus eine Option.

In Auw wird der Coach zudem weiterhin auf Yannis Jochum und Santino Chirico verzichten müssen. Auch Andreas Köppen, Marcel Gimm und Jan Knopp fallen aus. „Aber unser Kader ist breit genug, wir können das auffangen“, sagt Schenk. Auch wenn er seiner Mannschaft nach der 0:4-Klatsche, zwei Tore waren in den Schlussminuten gefallen, nicht allzu viel vorwerfen konnte, so hofft er doch, dass die gegen Schneifel mutiger verteidigt und auch die Qualität der Flanken verbessert. „Gegen Wittlich kamen wir oft nicht über den ersten Verteidiger, das kann definitiv besser werden“, sagt er – und erwartet einen Gegner, mit dem sich seine Mannschaft eher messen kann als in der Vorwoche mit Wittlich. „Ich denke, sie sind in unserem Bereich unterwegs“, so Schenk.