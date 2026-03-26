Drei Punkte für Rang 13 Immendorf will Sprung aus roter Zone schaffen Sina Ternis 26.03.2026, 11:00 Uhr

i Mit Jan Knopp fehlte dem TuS Immendorf am vergangenen Wochenende bei der 1:3-Niederlage in Bitburg ein entscheidender Zielspieler. Gegen Morbach ist er am Freitagabend wieder dabei. René Weiss

Der TuS Immendorf kann am Freitagabend den Druck auf die Konkurrenz im Tabellenkeller der Rheinlandliga erhöhen. Beziehungsweise könnte. Nämlich dann, wenn er sein Heimspiel gegen Morbach gewinnen würde. Und das ist das große Ziel.

Der kommende Spieltag in der Fußball-Rheinlandliga könnte ein wenig der Spieltag des TuS Immendorf werden. Wenn, ja wenn die Mannschaft von Coach Marvin Schenk am Freitagabend (20 Uhr) die Gelegenheit zum Vorlegen nutzt. Auf dem heimischen Dörnchen geht es gegen die FV Morbach und damit gegen eine Mannschaft, für die es zum einen um nicht mehr allzu viel geht und die sich zum anderen zuletzt nicht in allerbester Form, zumindest suggerieren die ...







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