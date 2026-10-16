Heimspiel gegen Trier II Immendorf will sich auch gegen die Großen behaupten Sina Ternis 16.10.2026, 16:00 Uhr

i Auch wenn Julian Schmitz (links) und Marvin Schenk hier ein wenig skeptisch dreinschauen, gibt es dazu eigentlich keinen Grund. Ihr TuS Immendorf liegt nach einem knappen Saisondrittel voll im Soll, will nun auch gegen Trier II Zählbares holen. Jörg Niebergall

Es läuft rund beim TuS Immendorf. Und es soll auch künftig rund laufen. Ganz unabhängig davon, dass da jetzt drei richtige Hochkaräter die Gegner sind. Mit Trier II gastiert am Sonntag der Erste auf dem Dörnchen.

Nicht mal in der vergangenen Winterpause hatte der TuS Immendorf so viele Punkte auf dem Konto wie es jetzt, nach gerade einmal elf absolvierten Spieltagen in der Fußball-Rheinlandliga, der Fall ist. 20 Zähler bedeuten aktuell Rang sieben für die Mannschaft von Coach Marvin Schenk, der die Frage, wie es ihm geht, deswegen gerne und mit einem Lächeln auf den Lippen mit „gut“ beantwortet.







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