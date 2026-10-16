Es läuft rund beim TuS Immendorf. Und es soll auch künftig rund laufen. Ganz unabhängig davon, dass da jetzt drei richtige Hochkaräter die Gegner sind. Mit Trier II gastiert am Sonntag der Erste auf dem Dörnchen.
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Nicht mal in der vergangenen Winterpause hatte der TuS Immendorf so viele Punkte auf dem Konto wie es jetzt, nach gerade einmal elf absolvierten Spieltagen in der Fußball-Rheinlandliga, der Fall ist. 20 Zähler bedeuten aktuell Rang sieben für die Mannschaft von Coach Marvin Schenk, der die Frage, wie es ihm geht, deswegen gerne und mit einem Lächeln auf den Lippen mit „gut“ beantwortet.