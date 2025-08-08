Größerer Heimvorteil durch Verzögerung beim Umbau? Darauf hofft Marvin Schenk, Coach des TuS Immendorf, zumindest ein wenig, wenn seine Mannschaft am Sonntag RW Wittlich empfängt. Die Partie findet, anders als geplant, auf dem alten Kunstrasen statt.

Eigentlich hatte man beim TuS Immendorf geplant, dass das Auftaktmatch in die neue Spielzeit der Fußball-Rheinlandliga bereits auf dem neuen Kunstrasen stattfindet. Daraus wird allerdings nichts und so ist die Partie am Sonntag (15 Uhr) gegen Rot-Weiss Wittlich eine Art Abschiedsspiel für den alten Untergrund, der, so der aktuelle Plan, nur einen Tag später dann auch tatsächlich abgebaut werden soll.

„Uns könnte das sogar noch mal zugutekommen und ich werde es sicherlich nutzen, um Emotionen reinzubringen, werde an die Erfolge auf dem alten Belag erinnern“, sagt der neue Trainer Marvin Schenk. „Und natürlich wollen wir uns gebührend verabschieden.“ Dass mit Wittlich ausgerechnet einer der ganz großen Titelaspiranten nach Immendorf kommt, sieht der Coach gar nicht mal als Nachteil an. Zum einen wegen des Untergrunds, an den sich der eine oder andere Gegner, das hat die Vergangenheit gezeigt, erst einmal gewöhnen muss. Zum anderen, „weil sie jetzt vielleicht noch nicht so eingespielt sind wie beispielsweise am siebten oder achten Spieltag“, sagt Schenk.

„Das wirkt im ersten Moment natürlich abschreckend. Aber wir haben Videomaterial vom Spiel, werden das genau analysieren und versuchen, es besser zu machen.“

Immendorfs Trainer Marvin Schenk über das Wittlicher 7:0 gegen Laubach

Der Coach hat natürlich zur Kenntnis genommen, dass Rot-Weiss bereits in der Vorbereitung in vielen Testspielen überzeugt hat, zuletzt beim 7:0-Kantersieg gegen den Ligakonkurrenten SV Laubach. „Das wirkt im ersten Moment natürlich abschreckend. Aber wir haben Videomaterial vom Spiel, werden das genau analysieren und versuchen, es besser zu machen“, so Schenk, der auch deutlich macht, dass Wittlich mit Blick auf finanzielle Mittel, auf Strukturen und auf Kaderqualität „eigentlich eine Oberligamannschaft ist“. Eine Oberligamannschaft, der er zu Hause trotzdem ein Bein stellen möchte.

Die Eindrücke, die der neue Coach von seinem Team hat, stimmen ihn jedenfalls optimistisch, er sieht vor allem einen deutlichen Entwicklungsprozess vom Beginn der Vorbereitung bis zum letzten Vorbereitungsspiel, das für ihn mehr die Partie gegen Bezirksligist SF Höhr-Grenzhausen als das Rheinlandpokalspiel gegen A-Ligist SG Breisig war. Was bei einem Blick auf die Ergebnisse auffällt: Kassierte der TuS zu Beginn noch relativ viele Gegentore, spielte er zuletzt viermal in Folge zu null. Auch das ist aus Schenks Sicht ein deutliches Zeichen für besagten Entwicklungsprozess: „Wir haben ein paar Dinge angepasst, und das hat seine Zeit gebraucht.“

Chirico und Jochem fehlen beim Ligastart verletzt

So ist es unter anderem Schenks Spielidee, mehr Ballbesitzphasen zu haben und dadurch mehr Einfluss auf das Spiel zu nehmen. Das habe gerade zu Beginn der Vorbereitung auch zu einigen Ballverlusten und in der Folge zu Gegentoren geführt. Beim 3:7 gegen Mülheim-Kärlich rappelte es beispielsweise binnen neun Minuten gleich fünfmal. „Da haben wir Lehrgeld gezahlt, aber eben auch unsere Lehren draus gezogen“, sagt der Trainer – und hofft, dass diese Lehren auch gegen eine spielstarke Wittlicher Mannschaft Anwendung finden. Dazu stehen ihm bis auf die beiden Verletzten Yannis Jochem und Santino Chirico alle Akteure zur Verfügung.