Mit viel Engagement hatte sich der TuS Immendorf einen Derbysieg gegen Rübenach erkämpft. Nun geht es für das Team von Marvin Schenk darum, eine ähnlich couragierte Leistung beim Rheinlandliga-Letzten Arzfeld auf den Platz zu bringen.
Lesezeit 2 Minuten
Konstanz in die Leistungen und in die Ergebnisse bringen und sich damit ins Mittelfeld der Tabelle der Fußball-Rheinlandliga hieven, das ist das Ziel beim TuS Immendorf vor dem Gastspiel am Samstag (18 Uhr) beim Schlusslicht SG Arzfeld und nach dem Derbysieg gegen Rübenach.