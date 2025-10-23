Gastspiel beim Tabellenletzten Immendorf will Konstanz in Leistungen bringen 23.10.2025, 14:00 Uhr

i Nach dem 3:1-Sieg gegen Rübenach will der TuS Immendorf jetzt in Arzfeld nachlegen. Allerdings muss Coach Marvin Schenk nahezu die komplette Defensive umbauen, weil sowohl Kapitän Marvin Weber (rechts) als auch Lukas Claus ausfallen werden. Jörg Niebergall

Mit viel Engagement hatte sich der TuS Immendorf einen Derbysieg gegen Rübenach erkämpft. Nun geht es für das Team von Marvin Schenk darum, eine ähnlich couragierte Leistung beim Rheinlandliga-Letzten Arzfeld auf den Platz zu bringen.

Konstanz in die Leistungen und in die Ergebnisse bringen und sich damit ins Mittelfeld der Tabelle der Fußball-Rheinlandliga hieven, das ist das Ziel beim TuS Immendorf vor dem Gastspiel am Samstag (18 Uhr) beim Schlusslicht SG Arzfeld und nach dem Derbysieg gegen Rübenach.







