Alter Bekannter kommt zurück Immendorf will Konkurrenzkampf im Tor ankurbeln Sina Ternis 03.01.2026, 13:50 Uhr

i Hier steht Moritz Weißenborn (grünes Trikot) noch beim FC Urbar zwischen den Pfosten. Ab sofort soll er aber beim Rheinlandligisten TuS Immendorf den Konkurrenzkampf auf der Torhüterposition ankurbeln. René Weiss

Der TuS Immendorf holt mit Moritz Weißenborn bereits im Winter einen erfahrenen Torhüter zurück. Nachdem zwei von drei Keepern verletzt sind, soll es nun wieder einen Konkurrenzkampf zwischen den Pfosten geben.

Ein wenig ist es eine Rückkehr nach Hause: Moritz Weißenborn, bis zuletzt in Diensten des Fußball-Bezirksligisten FC Urbar, wird ab sofort den Rheinlandligisten TuS Immendorf auf der Torhüterposition verstärken. Der 29-Jährige hatte bereits bis Sommer 2024 auf dem Dörnchen gespielt und war dann nach Urbar gewechselt – soll nun aber wieder für Konstanz zwischen den Immendorfer Pfosten sorgen.







