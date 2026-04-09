Duell am Freitagabend Immendorf will Flutlicht-Lauf gegen Wirges fortsetzen Sina Ternis 09.04.2026, 06:00 Uhr

Obwohl sein Team das Hinspiel daheim gegen den TuS Immendorf mit 4:3 gewonnen hat, sind die Erinnerungen daran bei Sven Baldus, Coach der EGC Wirges, nicht die besten – und die von Marvin Schenk nicht die schlechtesten. Nun steht das Rückspiel an.

Wenn es um die Einschätzung des kommenden Gegners geht, dann weiß Marvin Schenk sehr genau, wovon er redet. Schließlich stehen bei der Spvgg. EGC Wirges viele der Spieler auf dem Platz, die er noch in der Jugend dort trainiert hatte, ehe es ihn im vergangenen Sommer zum TuS Immendorf und damit zu seiner ersten Seniorentrainerstation gezogen hatte.







Artikel teilen

Artikel teilen