Zwei frühe Tore gegen Morbach Immendorf verlässt nach 2:1-Sieg die Abstiegszone Sina Ternis 27.03.2026, 23:32 Uhr

i Auf und davon: Marko Slowik (rotes Trikot) rannte nach 13 Minuten allen davon und erzielte das 1:0 für seinen TuS Immendorf gegen die FV Hunsrückhöhe Morbach. Am Ende stand ein 2:1-Sieg für den TuS. Jörg Niebergall

Der TuS Immendorf hat es erst einmal geschafft: Durch einen 2:1-Sieg gegen die FV Morbach hat die Mannschaft von Marvin Schenk erst einmal die Abstiegsränge verlassen. Wenn es auch nur ein Ein-Punkte-Polster ist, war die Freude riesig.

Immendorf. „Endlich raus aus dem Keller“ tönte es nach dem Abpfiff, der im großen Jubel sowohl auf als auch neben dem Platz fast unterging. Auch wenn die intensiven 95 Minuten zuvor sicherlich viele Körner gekostet hatten – für den kollektiven Jubelschrei war noch Kraft da beim TuS Immendorf.







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