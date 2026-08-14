Mit dem 6:0-Sieg am ersten Spieltag hat sich der TuS Immendorf erst einmal an die Tabellenspitze geschossen. Doch nun geht’s für das Schenk-Team zur FV Morbach – und die wird diese Saison durchaus hoch gehandelt.
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Natürlich fährt der TuS Immendorf am Sonntag mit breiter Brust nach Monzelfeld. Auf dem Rasenplatz des SG-Partners wird um 15 Uhr die Begegnung mit der FV Morbach angepfiffen – und der TuS reist nach dem 6:0-Heimsieg gegen Schneifel als Tabellenführer der Fußball-Rheinlandliga an.