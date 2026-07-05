Es ging um „Prinzipien“, die Immendorfs Coach Marvin Schenk beim ersten Testspielauftritt seines Teams gegen den SV Weitersburg sehen wollte. Die brachte der TuS auf den Platz und siegte in Arenberg deutlich mit 6:1.
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Anlässlich 130 Jahre TuS Arenberg bestritt der Rheinlandligist TuS Immendorf ein Einlagespiel gegen den Bezirksligisten SV Weitersburg – für das Team von Coach Marvin Schenk war es zugleich der erste Test der Sommervorbereitung. Und der stellte den Trainer am Ende einer intensiven Trainingswoche rundum zufrieden.