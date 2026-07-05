Klare Sache gegen Weitersburg
Immendorf mit zwei Doppelpackern und 6:1-Sieg 
Eine hohe Intensität wollte Immendorfs Coach Marvin Schenk von seinem Team (in Rot) sehen, eine hohe Intensität bekam er beim 6:
Eine hohe Intensität wollte Immendorfs Coach Marvin Schenk von seinem Team (in Rot) sehen, eine hohe Intensität bekam er beim 6:1-Sieg gegen den SV Weitersburg.
Wolfgang Heil

Es ging um „Prinzipien“, die Immendorfs Coach Marvin Schenk beim ersten Testspielauftritt seines Teams gegen den SV Weitersburg sehen wollte. Die brachte der TuS auf den Platz und siegte in Arenberg deutlich mit 6:1.

Lesezeit 1 Minute
Anlässlich 130 Jahre TuS Arenberg bestritt der Rheinlandligist TuS Immendorf ein Einlagespiel gegen den Bezirksligisten SV Weitersburg – für das Team von Coach Marvin Schenk war es zugleich der erste Test der Sommervorbereitung. Und der stellte den Trainer am Ende einer intensiven Trainingswoche rundum zufrieden.

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