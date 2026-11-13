FC Bitburg ist zu Gast Immendorf: Mit Lautstärke und Intensität zum Heimsieg Sina Ternis 13.11.2026, 11:00 Uhr

i Zur Identität des TuS Immendorf gehören neben dem Zusammenhalt auch die Lautstärke und Intensität. Und die sollen im Heimspiel gegen Bitburg wieder auf den Platz gebracht werden. sjs / Sebastian J. Schwarz. Sebastian J. Schwarz

Wenn es laut, wenn es hektisch, wenn es intensiv wird, dann ist es das Spiel des TuS Immendorf. Und genau zu so einem Spiel will der Rheinlandligist aus dem Koblenzer Höhenstadtteil die Partie gegen Bitburg machen – und die 30-Punkte-Marke knacken.

Dass im Fall eines Sieges in Kirchberg Rang drei in der Tabelle der Fußball-Rheinlandliga gewunken hätte, das hat Marvin Schenk natürlich zur Kenntnis geworden. Durch das Unentschieden steht sein TuS Immendorf nach 15 absolvierten Partien aber „nur“ auf Rang fünf, allerdings weiter in Schlagdistanz zu den „Top Vier“.







Artikel teilen

Artikel teilen