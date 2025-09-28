Vier Minuten, drei Gegentore Immendorf mit katastrophaler Schlussphase in Morbach 28.09.2025, 10:04 Uhr

i 84. Minuten lang gestaltete der TuS Immendorf (weiße Trikots) die Partie bei der FV Morbach relativ ausgeglichen, um dann drei Gegentore binnen vier Minuten zu kassieren. Am Ende stand eine 0:4-Niederlage. Christian Kiefer

„Damit machen wir uns ein Stück weit lächerlich“, das sagte Immendorfs Coach Marvin Schenk nach der katastrophalen Schlussphase seiner Mannschaft bei der FV Morbach. Am Ende stand eine deutliche 0:4-Schlappe für sein Team.

Drei Gegentore binnen vier Minuten – das war des Guten zu viel für Marvin Schenk. Der Trainer des TuS Immendorf ärgerte sich maßlos über die Schlussphase seiner Mannschaft bei der FV Morbach, in der sie aus einem bis dato ordentlichen Spiel praktisch ein Spiel zum Vergessen machte.







