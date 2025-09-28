„Damit machen wir uns ein Stück weit lächerlich“, das sagte Immendorfs Coach Marvin Schenk nach der katastrophalen Schlussphase seiner Mannschaft bei der FV Morbach. Am Ende stand eine deutliche 0:4-Schlappe für sein Team.
Lesezeit 3 Minuten
Drei Gegentore binnen vier Minuten – das war des Guten zu viel für Marvin Schenk. Der Trainer des TuS Immendorf ärgerte sich maßlos über die Schlussphase seiner Mannschaft bei der FV Morbach, in der sie aus einem bis dato ordentlichen Spiel praktisch ein Spiel zum Vergessen machte.