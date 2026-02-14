Eine Generalprobe mit bitterem Beigeschmack für den TuS Immendorf: Der unterlag dem Bezirksligisten SG Lautzert mit 4:5 und dabei nahezu alles vermissen, um ein Spiel zu gewinnen, auch die richtige Einstellung.
Wirklich viel konnte und wollte Marvin Schenk nach der 4:5-Niederlage seines TuS Immendorf gegen den Bezirksligisten SG Lautzert/Oberdreis nicht sagen – der Trainer des Rheinlandliga-14. war wenig angetan von dem, was er bei der Generalprobe von seiner Mannschaft zu sehen bekommen hatte.