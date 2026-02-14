4:5 gegen Lautzert/Oberdreis
Immendorf kassiert gegen Bezirksligisten fünf Gegentore
Nein, das war kein Spiel, das Marvin Schenk (links), Trainer des TuS Immendorf, ein Lächeln ins Gesicht hätte zaubern können. Seine Mannschaft unterlag im letzten Test der Wintervorbereitung der SG Lautzert/Oberdreis mit 4:5.
Jörg Niebergall

Eine Generalprobe mit bitterem Beigeschmack für den TuS Immendorf: Der unterlag dem Bezirksligisten SG Lautzert mit 4:5 und dabei nahezu alles vermissen, um ein Spiel zu gewinnen, auch die richtige Einstellung.

Lesezeit 1 Minute
Wirklich viel konnte und wollte Marvin Schenk nach der 4:5-Niederlage seines TuS Immendorf gegen den Bezirksligisten SG Lautzert/Oberdreis nicht sagen – der Trainer des Rheinlandliga-14. war wenig angetan von dem, was er bei der Generalprobe von seiner Mannschaft zu sehen bekommen hatte.

