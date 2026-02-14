4:5 gegen Lautzert/Oberdreis Immendorf kassiert gegen Bezirksligisten fünf Gegentore Sina Ternis 14.02.2026, 15:06 Uhr

i Nein, das war kein Spiel, das Marvin Schenk (links), Trainer des TuS Immendorf, ein Lächeln ins Gesicht hätte zaubern können. Seine Mannschaft unterlag im letzten Test der Wintervorbereitung der SG Lautzert/Oberdreis mit 4:5. Jörg Niebergall

Eine Generalprobe mit bitterem Beigeschmack für den TuS Immendorf: Der unterlag dem Bezirksligisten SG Lautzert mit 4:5 und dabei nahezu alles vermissen, um ein Spiel zu gewinnen, auch die richtige Einstellung.

Wirklich viel konnte und wollte Marvin Schenk nach der 4:5-Niederlage seines TuS Immendorf gegen den Bezirksligisten SG Lautzert/Oberdreis nicht sagen – der Trainer des Rheinlandliga-14. war wenig angetan von dem, was er bei der Generalprobe von seiner Mannschaft zu sehen bekommen hatte.







