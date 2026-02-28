Gegentreffer in der Nachspielzeit sind immer bitter. Vor allem dann, wenn aus drei Punkten dadurch nur noch einer wird. Dennoch konnte Immendorfs Coach Marvin Schenk mit dem 1:1 bei der SG Hochwald gut leben. Aus mehreren Gründen.
Lesezeit 3 Minuten
Auch wenn der Spielverlauf für die Rheinlandliga-Fußballer des TuS Immendorf durchaus ein bitterer war, konnte Coach Marvin Schenk das 1:1 bei der SG Hochwald gut einordnen. „Und die Jungs können es auch“, sagte er noch während der mehr als zweistündigen Rückfahrt aus Zerf in das Koblenzer Höhenstadtteil.