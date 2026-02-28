TuS mit Remis bei SG Hochwald Immendorf kassiert das 1:1 in der 94. Minute Sina Ternis 28.02.2026, 21:14 Uhr

i Immendorfs Jan Knopp erzielte zwar den zwischenzeitlichen Führungstreffer für seinen TuS. Allerdings kassierte seine Mannschaft in der Nachspielzeit gegen die SG Hochwald noch den Ausgleich. René Weiss

Gegentreffer in der Nachspielzeit sind immer bitter. Vor allem dann, wenn aus drei Punkten dadurch nur noch einer wird. Dennoch konnte Immendorfs Coach Marvin Schenk mit dem 1:1 bei der SG Hochwald gut leben. Aus mehreren Gründen.

Auch wenn der Spielverlauf für die Rheinlandliga-Fußballer des TuS Immendorf durchaus ein bitterer war, konnte Coach Marvin Schenk das 1:1 bei der SG Hochwald gut einordnen. „Und die Jungs können es auch“, sagte er noch während der mehr als zweistündigen Rückfahrt aus Zerf in das Koblenzer Höhenstadtteil.







