3:0-Sieg im Kellerduell Immendorf gewinnt klar und verschärft Mendiger Krise Sina Ternis 02.04.2026, 23:41 Uhr

i Mendigs Brice Braquin Mitel (weißes Trikot) ist einer der Dauerbrenner, hatte im Spiel gegen den TuS Immendorf (hier mit Lukas Claus) eine der wenigen Chancen für sein Team. Das musste sich am Ende aber deutlich mit 0:3 geschlagen geben. Jörg Niebergall

Den Rheinlandliga-Abstiegskampf hat am Donnerstag nur eine Mannschaft wirklich angenommen: die des TuS Immendorf. Die Gäste gewannen das wichtige Kellerduell beim SV Eintracht Mendig deutlich mit 3:0 und haben sich ein kleines Polster zugelegt.

Eigentlich hatten beide Mannschaften ein Osterfeuer abbrennen wollen im so wichtigen Spiel im Abstiegskampf der Fußball-Rheinlandliga. Am Ende gelang das nur einem Team und das auch nur eine Halbzeit lang. Die aber reichte dem Gast TuS Immendorf, um den SV Eintracht Mendig deutlich und auch in der Höhe absolut verdient mit 3:0 (0:0) zu besiegen.







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