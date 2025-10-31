VfB empfängt Aufsteiger Holt Wissens Weller gegen Mendig seinen ersten Sieg? 31.10.2025, 07:00 Uhr

i Der Blick des VfB Wissen um Tim Leidig (Mitte, in Blau) richtet sich nur auf den Ball - und aufs nächste Spiel daheim gegen Mendig. In Morbach um Noah Lorenz (in Rot) lieferte Wissen eine gute Partie ab, verlor aber 1:2. Nun soll unter dem neuen Trainer Marco Weller der erste Sieg her. Christian Kiefer

Nimmt Wissen sich ausgerechnet am kommenden Gegner Mendig ein Beispiel? Der nämlich hatte gegen alle Mitaufsteiger dreifach gepunktet. Auf den VfB kommt nun auch ein Aufsteiger-Quartett zu. So weit geht der Blick des Trainers aber nicht.

Es sind richtungsweisende Wochen, die auf den VfB Wissen um den neuen Trainer Marco Weller zukommen. Seit der Vorwoche haben die Siegerländer die rote Laterne in der Fußball-Rheinlandliga inne, haben bereits – sofern es vier Absteiger geben wird – sieben Punkte Rückstand zum rettenden Ufer.







