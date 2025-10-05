Andernach gewinnt bei Trier II Höhenflug hält an: SG 99 bejubelt dritten Sieg in Folge 05.10.2025, 21:27 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock/Verein/Svenja Wolf

Zuletzt waren es zweimal knappe Angelegenheiten, einmal 2:1, einmal 3:2, dieses Mal war es deutlich: Die SG 99 Andernach hat bei Eintracht Trier II mit 5:2 gewonnen. Vielleicht zu deutlich, aber ganz sicher verdient.

Der Höhenflug der SG 99 Andernach geht weiter. Auch das dritte Spiel nach Gang hat die Mannschaft von Coach Kim Kossmann gewonnen – dieses Mal gab es bei Eintracht Trier II einen deutlichen 5:2 (3:1)-Sieg, der die SG auf Rang zehn der Fußball-Rheinlandliga-Tabelle hievt.







