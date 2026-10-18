Mit dem 3:1-Sieg im Kellerduell schöpfte der VfB Linz Hoffnung im Abstiegskampf und verschärfte die Krise des TuS Kirchberg. Der hat mittlerweile schon mindestens zehn Punkte Rückstand auf die Nichtabstiegsplätze.
Lesezeit 3 Minuten
Für die einen war es ein kleiner Schritt in die richtige Richtung, für die anderen war es ein großer Schritt in die falsche Richtung. Durch den 3:1-Sieg im Kellerduell gegen den TuS Kirchberg hat der VfB Linz zwar den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze in der Fußball-Rheinlandliga noch nicht so recht herstellen können, bis zum rettenden Ufer sind es, je nach Anzahl der Absteiger, immer noch mindestens sechs Punkte, die Mannschaft von Coach ...