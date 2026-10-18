Verdientes 3:1 für den VfB Harmlose Kirchberger verlieren Kellerduell in Linz Sina Ternis 18.10.2026, 19:12 Uhr

i Fabio Schopp (blaues Trikot, am Ball) setzte sich nur allzu oft im direkten Duell gegen den TuS Kirchberg (hier mit Louis Wilki links und Süleyman Özer) durch. Ein Tor machte der Linzer beim 3:1-Sieg seines VfB nicht, war aber ohne Frage einer der Aktivposten. Heinz-Werner Lamberz

Mit dem 3:1-Sieg im Kellerduell schöpfte der VfB Linz Hoffnung im Abstiegskampf und verschärfte die Krise des TuS Kirchberg. Der hat mittlerweile schon mindestens zehn Punkte Rückstand auf die Nichtabstiegsplätze.

Für die einen war es ein kleiner Schritt in die richtige Richtung, für die anderen war es ein großer Schritt in die falsche Richtung. Durch den 3:1-Sieg im Kellerduell gegen den TuS Kirchberg hat der VfB Linz zwar den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze in der Fußball-Rheinlandliga noch nicht so recht herstellen können, bis zum rettenden Ufer sind es, je nach Anzahl der Absteiger, immer noch mindestens sechs Punkte, die Mannschaft von Coach ...







Artikel teilen

Artikel teilen