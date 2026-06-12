Von wegen: Es gab keine Schnittmenge zwischen Dirk Hannappel und dem VfB Wissen. Ein Blick in die Historie sagt da etwas anderes. Und damals gab es in einem ganz besonderen Spiel nur für eine Seite ein Happy End.
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Dass der künftige Coach Dirk Hannappel keinerlei Schnittmenge mit seinem künftigen Verein, dem Rheinlandliga-Absteiger VfB Wissen, hat, stimmt nicht ganz, wie ein Blick auf die Homepage des VfB und auf die Geschichte der Duelle zwischen den Siegerländern und den Sportfreunden Eisbachtal verrät.