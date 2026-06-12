Duell 1990 vor 4200 Zuschauern Hannappel sorgte mit dafür, dass Wissen nicht aufstieg Sina Ternis 12.06.2026, 12:54 Uhr

i Der, der sich am meisten über den Aufstieg seiner Sportfreunde Eisbachtal freut, ist Dirk Hannappel (stehend, mit der Faust nach oben). Die Eisbären hatten gegen den VfB Wissen mit Albert Hilger (links) und Stefan Löfler, für den es zugleich das letzte Spiel war, mit 2:1 gewonnen. Archiv VfB Wissen

Von wegen: Es gab keine Schnittmenge zwischen Dirk Hannappel und dem VfB Wissen. Ein Blick in die Historie sagt da etwas anderes. Und damals gab es in einem ganz besonderen Spiel nur für eine Seite ein Happy End.

Dass der künftige Coach Dirk Hannappel keinerlei Schnittmenge mit seinem künftigen Verein, dem Rheinlandliga-Absteiger VfB Wissen, hat, stimmt nicht ganz, wie ein Blick auf die Homepage des VfB und auf die Geschichte der Duelle zwischen den Siegerländern und den Sportfreunden Eisbachtal verrät.







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