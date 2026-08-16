Niederlage bei SG Schneifel Hammels Malberger verspielen beim 2:4 frühe 2:0-Führung Sina Ternis 16.08.2026, 11:46 Uhr

i Zweite Niederlage im zweiten Spiel: Die SG Malberg um Trainer Florian Hammel verlor nach dem Start daheim gegen Untermosel nun in Stadtkyll bei der SG Schneifel. Manfred Böhmer/balu

Die Rückfahrt im Bus dürfte lang und zäh gewesen sein für die SG Malberg. Die verlor ihr Auswärtsspiel bei der SG Schneifel trotz zwischenzeitlichem 2:0 am Ende mit 2:4 – und bleibt in der Rheinlandliga erstmal ohne Punkte.

Bis zur Pause sah in Stadtkyll alles danach aus, als könnte die SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen die gut zweistündige Heimreise auch guter Laune antreten, denn zu diesem Zeitpunkt führte die Mannschaft bei der SG Schneifel mit 2:1 – um sich am Ende doch noch relativ deutlich mit 2:4 geschlagen geben zu müssen.







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