In Malberg herrscht Optimismus Hammel will sich Niederroßbach zum Vorbild nehmen 06.02.2025, 13:24 Uhr

i Florian Hammel, der Trainer der SG Malberg, blickt trotz des letzten Tabellenplatzes optimistisch in die Restrunde. (Archivfoto) Jürgen Augst

Elf Punkte aus 18 Partien, nur 21 geschossene Tore, so lautet die magere Bilanz des Fußball-Rheinlandligisten SG Malberg. Dennoch blickt Coach Florian Hammel optimistisch nach vorne und will das Wunder Klassenerhalt noch schaffen.

Die SG Malberg geht als Tabellenletzter in die noch ausstehenden 16 Partien in der Fußball-Rheinlandliga. Aufgeben ist für den neuen Coach Florian Hammel allerdings keine Option. Der hofft, dass sowohl Selbstvertrauen, Glück und vor allem der eine oder andere verletzte Spieler zurückkommen, und sein Team die Mission Klassenerhalt in Angriff nehmen kann.

