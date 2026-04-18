2:1 bei SG Schneifel
Gian Luca Dolons 40-Meter-Schuss bringt SG 99 den Sieg
Der kritische Blick von Kim Kossmann bezog sich sicherlich nicht auf den Auftritt seiner SG 99 Andernach bei der SG Schneifel. D
Der kritische Blick von Kim Kossmann bezog sich sicherlich nicht auf den Auftritt seiner SG 99 Andernach bei der SG Schneifel. Denn da gewann sein Team überraschend mit 2:1. Aber Kossmann vermisst die Konstanz in den Leistungen seiner Bäckerjungen.
Jörg Niebergall

Nein, auf dem Papier hatte nicht viel für die SG 99 Andernach gesprochen, die bei der SG Schneifel in der jüngeren Vergangenheit erst einmal gewonnen hatte. Jetzt kam ein zweiter Sieg dazu: 2:1 hieß es am Ende für die Bäckerjungen.

Lesezeit 3 Minuten
Natürlich freute sich Kim Kossmann über den doch überraschenden 2:1-Sieg seiner SG 99 Andernach bei der SG Scheifel, der die Gastgeber ganz nebenbei erst einmal den zweiten Platz in der Tabelle der Fußball-Rheinlandliga kostete, nachdem sich Verfolger Wittlich fast parallel zu einem 3:2-Sieg beim Vorletzten SG Arzfeld gequält hatte.

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