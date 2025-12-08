Gian-Luca Dolon: „Lieblingsspieler“ schießt Primus ab

Ein Trainer vertraut seinem Bauchgefühl – und sein „Lieblingsspieler" Gian-Luca Dolon belohnt ihn mit zwei Toren gegen den Tabellenführer. Grund genug, den 22-Jährigen zum Spieler des Spieltags zu küren.
Lesezeit 4 Minuten
Daraus, dass Gian-Luca Dolon sein Lieblingsspieler ist, macht Kim Kossmann, Coach der SG 99 Andernach, keinen Hehl. „Ich glaube, das wissen alle im Team“, sagt er mit einem Lachen. Und es freut ihn, dass sein 22-jähriger Schützling, den er auch gern „mein Junge“ nennt, langsam, aber sicher wieder zu alter Form zurückfindet.